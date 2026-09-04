聯合報黑白集／總統眼皮下的紀錄

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<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統（中）8月23日至<a href='/search/tagging/2/金門' rel='金門' data-rel='/2/105240' class='tag'><strong>金門</strong></a>太武山公墓主持八二三戰役勝利68周年追悼典禮。 聯合報系資料照
賴清德總統（中）8月23日至金門太武山公墓主持八二三戰役勝利68周年追悼典禮。 聯合報系資料照

國台辦發言人張晗在例行記者會上說，暑期小三通航線熱度攀升，廈金小三通累計載客量卅八萬人次，其中八月廿三日客流量突破七九○○人次，創復航後單日最高紀錄。看似台辦又報了一堆沒用的數字，實則幽了咱們賴政府一默。

蹊蹺不在數字，在日期。青鳥們想必記得，賴總統那天風塵僕僕飛到金門，冒著大雨主持八二三砲戰追悼儀式，警示「忘戰必危」的凶險。台辦則不著痕跡地提醒台北：台灣民眾早已把金門當成通途，就在賴清德的眼皮底下，把客流量推上新高，狠甩總統一記耳光。

八二三砲戰曾是兩岸敵對的象徵，但那已是冷戰時期的圖騰。蘇聯瓦解後兩岸迅速走向和解，官民密切協商交流，小三通就是成果之一。化金門戰地為和平前哨，可是獨屬扁政府的兩岸功勛。

但賴清德就是驢脾氣，捨小三通功德不做，硬是想把全民拉回到躲砲彈的歲月。可惜民眾不埋單，偏選這天爆出通航小高潮，將數字飆上新猷。儘管距疫前最高峰還有小段差距，卻已追平過去日均人次。

這兩年賴政府逼陸配、抓共諜，連路邊拍照、車站看理財，都會被莫名公審。今年暑假還搞個斷網演習，誰都心知肚明，芒果乾特賣會又登場了！但從小三通熱潮可窺知，這種恫嚇伎倆已經失效。萊爾校長不信邪，年底選舉勢必又成票房毒藥。

社論 黑白集 賴清德 八二三砲戰 小三通 金門 國台辦

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