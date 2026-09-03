經濟日報社論／AI供應鏈赴美 台灣價值不能外移

AI示意圖。路透

緯創（3231）日前宣布在美國德州啟用近7億美元的AI智慧工廠；台積電（2330）則持續擴大亞利桑那州布局，投資範圍將涵蓋先進封裝與研發中心。值得注意的是，不只緯創及台積電，從京元電（2449）的晶片測試、光寶（2301）的AI電源，到英業達（2356）、鴻海（2317）、廣達（2382）的伺服器製造，一條原本高度集中在台灣的AI供應鏈，正沿著德州、亞利桑那與加州，在美國重新複製。

從晶片設計、晶圓製造、封裝測試到AI伺服器，可以瞭解美國要重建的不是幾座工廠，而是一套可以在國境內運轉的AI工業體系。台灣企業赴美，也不再只是接近客戶或分散風險，而是被納入美國科技安全、產業政策與國家競爭力的一環。

因此，問題已不在台灣企業該不該去美國？而是當台灣的企業、設備、人才與供應商都進入美國產業體系之後，台灣究竟還能掌握多少技術主導權、資源配置權與全球議價權？以及如何根留台灣？

全球化時代，跨國企業追求的是成本最低與效率最高；地緣政治時代，政府關心的則是產能在哪裡、由誰控制、危機時能否取得。供應鏈已由企業管理工具，轉變為國家安全基礎設施。這對台灣既是機會，也是結構性的挑戰。

機會是台灣企業可以更貼近全球最大的AI市場，取得客戶訂單與產業標準的早期位置。風險則在於當產線、供應商、人才與研發活動逐漸聚集在美國，原本只是製造據點的海外工廠，就可能慢慢取得產品定義、技術開發與採購決策功能。

過去談根留台灣，重點多半是工廠、投資金額與就業人數。那未來應該守住哪些關鍵的價值呢？以下是幾點思考：

首先，應建立國家級的產業關鍵功能地圖。哪些技術必須在台灣完成首次研發與驗證？哪些智慧財產、製程資料、軟體平台與供應鏈決策不能失去？哪些設備、材料與人才一旦外移，將削弱台灣的不可替代性？這些問題不能只交由個別企業判斷，而要成為國家科技安全與產業政策的共同課題。

第二，海外投資應建立價值回流機制。政府協助企業取得海外園區、融資、投資保障與外交支持時，也應要求海外布局帶動台灣供應商參與、國內研發投資與人才輪調。企業赴美取得市場，台灣則應獲得技術升級、訂單回流及更高的國際談判地位。這不是干預企業經營，而是讓公共資源與國家利益形成合理連結。若海外投資只帶走資金與人才，卻沒有形成知識、訂單與所得回流，國際化最後可能變成國內產業空洞化。

第三，把台商海外布局轉化為國家經濟外交的籌碼。台灣企業帶著資本、技術與供應鏈前往美國，不應只是接受對方的補助、關稅與在地化條件。政府要以整體產業力量，爭取更穩定的市場准入、人才簽證、政府採購、出口管制待遇、研發合作與標準制定參與。

台灣對美投資不是單向貢獻，而應是雙方共同建構可信科技體系的交換。若台灣只提供工廠，美國掌握市場、標準與平台，雙方就不是平等夥伴，而只是重新分配製造風險。更重要的是，政策成敗不能只看企業營收與出口數字，也要看台灣能否因此創造更多高薪工作、培養國際人才、提升中小企業能力，以及增加可供下一代再投資的國家資本。

供應鏈美國化不必也無法阻止，真正要避免的是台灣價值的邊緣化。台灣的下一步，不是把所有工廠留在島內，而是讓全球各地的台灣產能，仍由自己的技術、人才、平台與戰略所串聯。

台灣能否在新的科技秩序中找到位置，關鍵已不是我們還能生產多少晶片與伺服器，而是能否從全球供應鏈的關鍵節點，進一步成為可信科技體系的設計者、整合者與規則參與者。創新價值能留住，國力也才能累積，而這才是供應鏈美國化之後，真正需要回答的國家戰略問題。