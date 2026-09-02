聯合報黑白集／台北扣起來

民進黨立委林楚茵。聯合報系資料照 曾原信

一名男子在台北車站用電腦收看線上理財課程，螢幕出現簡體字「２戰區光合系統」，被路人懷疑在「出任務」，偷拍ＰＯ網；另有留言，誣稱這是「中國情蒐平台」。綠委林楚茵據此剪貼發文，指控北車疑「有匪諜」，要求速辦。警方立馬調監視器約談當事人，才知是烏龍一場。青鳥綠委「三人成唬」，寫出「台北扣起來」的文字獄。

綠委莊瑞雄辯稱，事涉國安，有警覺不是壞事。但什麼是「事涉國安」？是「戰區」一詞、簡體字，還是綠委的羅織？原ＰＯ只說「此人形跡可疑」，但舉報共諜扣紅帽的，則是林楚茵。僅憑她血口噴人，警方即透過監視器海撈，這般效率，和綠營指控中共「數位威權主義」也相去不遠了！

賴清德說中共北戴河密令介選，青鳥隨即造謠北捷拆車廂扶桿是方便共軍鎮壓，林楚茵加碼指控北車有匪諜。台北市重演大罷免時諜影幢幢，成了類戒嚴城市，民眾用手機自拍街景、在公共場所收看簡體字節目，都可能變共諜。

從蔡英文連任之戰起，共諜已成綠營選戰標配，催發選民亡國感。當年是美澳台國際級造謠，現在則像網路點餐一鍵即成。匪諜案一天就翻車，暴露的不只是民主人權虛有其表，更讓國安韌性淪為蠢動。

沈伯洋說當選市長要讓「台北順起來」，但他的黨已先讓「台北扣起來」。