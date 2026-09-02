聯合報社論／師資荒問題都推給地方，要教育部長幹嘛？

教育部長鄭英耀（圖）。記者許正宏／攝影

國中小學開學了，學校仍然面臨嚴重師資不足，許多校長和排課組長仍為找不到老師急得像熱鍋螞蟻。學生們可能不知道，站在講台上的，是開學前才千辛萬苦找到的代理教師或退休教師，或是校內超鐘點跨科支援的老師，甚至是大幅放寬任教資格招來填補缺口的老師。而望子成龍、望女成鳳的家長，更可能不知道，孩子們的受教權早就被犧牲了。

師資荒已成為校園新常態，教育部卻一籌莫展。不少學校招聘代理教師，經過十幾招還是等嘸人；甚至到了開學前夕，還在透過各種關係找老師，或拜託退休教師返校兼課。可笑的是，教育部的應對之道卻是「蓋牌」當鴕鳥，將教師選聘網改版，不再揭露缺額資訊。教育部長鄭英耀更搶在開學前夕宣布，全台國中小教師「整備完成率已達九十九．五八％」，數字漂亮得讓人難以置信。但被問到實際缺師問題，鄭英耀竟稱，聘教師是「地方政府責任」。此話一出，教育界頓時炸鍋。

把問題丟給地方政府或基層教師，是鄭英耀的一貫伎倆。稍早面對校園濫訴問題，教師走上街頭抗議，鄭英耀提不出對策，卻大剌剌說「教師的責任，就是回去把書教好」。有這麼顢頇的部長，我們的教育現場如何能有高昂士氣？鄭英耀的推諉手法聽起來相當熟悉吧？沒錯，這正是「卓榮泰風格」。在毒油事件時，卓內閣不僅第一時間選擇蓋牌，還說「查廠是地方政府的責任」；財劃法修正爭議時，他撂話「天災來時，地方政府要自己面對」；面對南台灣豪雨，他真的選擇「只用電話聯繫」。有那樣推諉的卓院長，就有這樣懈怠的鄭部長，上行下效，何止可悲！

試想，如果教學意願低落都是教師的問題，如果教師招募不足是地方政府的責任，問題都不必解決，那我們要教育部長幹嘛？學生數量正在大幅下滑，學校都在裁減班級，教師數量卻反而愈來愈短缺，這不是很奇怪的事嗎？原因就在教育政策偏歧錯亂，讓既有教師感到灰心喪志，大嘆不如歸去；否則，「教師荒」如何會比「少子女化」提前那麼多年來到？鄭英耀對這些現實問題選擇視而不見，卻忙著蓋牌假造數字美化政績，他心裡真的還有教育嗎？

近些年，由大批超鐘點教師、退休教師，及不具教育專業的代課教師幫忙撐起來的國教，已形成師資結構崩壞與教學品質下滑的惡性循環。正因教育環境快速惡化，教師專業常被踐踏、尊嚴常受打擊，加上校園倫理瓦解，師生關係質變，親師互信基礎薄弱，更讓教師職業風險大增，甚至隨時可能掉入無端被投訴的陷阱。加上薪資待遇未成長，職涯前景不明，退休保障不足，第一線教師心灰意冷，取得教師證的準教師也不願投身教育，才使得教師流失的速度超過學生減少的速度。賴政府人口政策失靈已很可怕，教育政策也要一起陪葬嗎？

最荒謬的是，當各校搶師大戰正熾，鄭英耀卻聲稱教師整備率已高達九十九．五八％，難道說各校忙著找師資都在瞎忙？玄機就在，這個幾近完美的數字，原來只是教育部根據各個學校回報的「最終課表排定」得到的結果，只要「課表有排滿」就算整備成功，根本不管授課者是如何東挪西湊拼成的。有這樣長袖善舞的教育部長，師資荒就瞬間解決，像變魔術一樣。

台灣的人口預估十九年後將跌破二千萬人大關，五十年後更將減半，只剩一千二百萬人。如果教育部不能以提升國民品質為念，當勞動力減半，台灣的競爭力要靠什麼維持？