經濟日報社論／美加貿易戰 台灣要看懂警訊

美加貿易戰，台灣要看懂警訊。圖為高雄港進出口貨櫃。聯合報系資料照片

美國總統川普認為加拿大對美國實施「不公平貿易與行業歧視」，所以針對汽車、酒類、乳製品等產品課徵最高50%的懲罰性關稅，影響約200億美元的商品；加拿大以牙還牙，也對美國鋼鐵、鋁材、家電、電子產品等約700項商品，課徵最高50%的關稅。

這次美加關稅談判破裂的關鍵，在於美方最後階段提出新的要求，加方認為這些條件不僅經濟上不合理，也涉及加拿大主權、關鍵產業及文化政策，且美國保有未來隨時更改關稅政策的絕對權力，因此決定中止談判。

美國的經濟體約是加拿大的13倍。加拿大是美國最親密的盟友之一，去年雙邊商品與服務貿易總額達8,723億美元，是美國最重要的貿易夥伴之一；加拿大逾七成商品出口銷往美國。加拿大大量出口融入美國供應鏈，兩國產業鏈高度一體化。

美加長期具有唇齒相依的情誼，兩國在軍事和國安上相互鎖定和信任，形成北美防務情報同盟；深度交織的供應鏈和能源安全共生，更將兩國工業體系高度整合；且兩國因地緣政治，在社會結構和民間交流上有深厚的地理、人文同源，擁有無法切割的紐帶。但川普連續恣意妄為的出招，使得加拿大總理卡尼處於災難性的貿易戰邊緣；加拿大的反關稅會加深美國的通膨痛苦，而限制能源出口或拒絕安全合作，也會對自己造成傷害。加拿大國內目前對卡尼的強硬立場高度支持，最新民調顯示約四分之三民眾支持政府的因應措施。

加拿大並非唯一對美國施壓採取更強硬立場的盟友。近來無論貿易、安全或中東政策，美國與部分盟邦之間的政策分歧均有所擴大，也顯示川普政府以經濟與安全壓力換取政策讓步，未必都能達到預期效果。

今年以來台灣出口持續強勁成長，AI、高效能運算及半導體需求成為主要動能，美國更已成為台灣最重要的出口市場之一，台灣對美出口及貿易順差同步快速擴大。台美已達成互惠貿易協議，美方對台灣原產商品適用15%的關稅架構；另一方面，台灣企業承諾擴大對美投資，政府並提供融資信用支持，整體規模合計約5,000億美元。

不過，美國仍持續透過232條款措施等方式，調整半導體及其他戰略產品的進口政策，台灣仍須面對美國產業政策與關稅政策持續變動的風險。

台灣出口過度集中美國，加拿大出口四分之三以美國為市場；台灣與加拿大雖然產業結構迥異，但共同特徵是高度嵌入美國供應鏈，許多輸美產品並非最終消費品，而是美國產業生產所需的中間投入。

川普是一個完全以利益為導向的商人，在他心中，道德沒有底線，事事講利害，不談信義。台灣對美國所課徵的貿易關稅，全部接受；也對川普慣用的威脅話語「台灣偷了我們的晶片」、「台灣占美國很大的便宜」，逆來順受。有加拿大的例子，而且台灣對美銷售一直創新高，川普有可能抓住機會，再對台灣施加關稅制裁。

政府應整合經貿、關稅談判與國安團隊，將台灣輸美產品及獨特性逐一梳理，擬定新戰略。川普不按牌理出牌，如對台再課新名目的關稅，我們如何因應？對美的經貿投資要如何？台灣產品的獨特性，和國安如何捆綁？對進口的美國商品又要如何？這些大題目，必須先籌謀劃策，不能事到臨頭再來籌謀，否則屆時我們恐怕只有全盤接受，任美國予取予求。