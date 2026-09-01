聯合報黑白集／綠色黨證真好用

新竹市立棒球場案已偵結。新竹市前市長林智堅被控偽造文書、圖利等部分，獲檢察官不起訴。 聯合報系資料照

新竹棒球場改建工程嚴重瑕疵，挖出大量廢棄物，甚至造成球星受傷，宣稱「親自監工」的林智堅最後卻全身而退，獲新竹地檢署不起訴處分。這再度印證：「民進黨黨證真好用」。

竹檢在二○二二年十月即啟動調查此案，到今年八月才不起訴林智堅等人，耗時近四年。到底是案情複雜到難分難解，還是為了政治因素而刻意「排雷」，挑選舉前夕偵結？答案一目了然。

面對此案，監察院對林智堅也是疼惜有加。幾乎和竹檢同一時間立案調查，到今年七月才糾正新竹市政府，仍捨不得彈劾林智堅。美其名尊重司法，其實就是護航。這種疼惜之心，在監委主動調查「林智堅論文抄襲案」試圖翻案時，更一覽無遺。

同一個竹檢，面對新竹縣長楊文科的「天坑案」則磨刀霍霍，堪稱對照組。從「懷疑楊文科涉案」到起訴，只花了不到一年；所有搜到無關的財物，都拿來當起訴罪證。一審判決楊文科無罪，竹檢還心有不甘上訴。同是新竹地檢署，嘴臉卻截然兩樣。

林智堅用「雲在青天水在瓶」、「輕舟已過萬重山」描述自己獲不起訴心情，一副雲淡風輕。但離開政壇的林智堅，不僅從司法脫身，且先後獲得與綠媒關係密切的資本及租賃公司酬庸，擔任總經理、董事長。與其說是雲淡風輕，不如說是有恃無恐、得了便宜還賣乖吧！