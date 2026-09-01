聯合報社論／藍白竹北硬槓，「高虹安模式」可為解方

竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌（中）日前表示，國民黨無法信守承諾，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠（左）點名國民黨主席鄭麗文要負政治責任。 圖／取自民眾之聲

國民黨與民眾黨的縣市長選舉整合原堪稱平順，近日卻因竹北市長提名齟齬，雙方互不相讓。這項衝突，被認為可能演成地方選戰乃至總統大選藍白合作的破口。平心而論，竹北之爭只是藍白合的一次磨擦，兩黨毋須為此自亂陣腳，更不必給綠營見縫插針的機會。何況，就選戰而言，藍白的竹北市長之爭，實務上仍有解決的空間。

政黨的地方選舉合作，難度並不亞於中央層級大選。原因是，地方派系勢力錯綜複雜，即使是黨內之爭，黨中央都未必有能力協調，遑論跨黨合作。一九九七年和二○○一年縣市長選舉，泛藍的國親新三黨也曾面臨跨黨整合的問題，試圖在多個競爭縣市共提人選，但最後仍有數個縣市無法達成共識，形成「泛藍內戰」導致敗選。跨黨整合的難度勢必更高，雙方要拿出智慧處理。

相較於當年泛藍整合成敗互見，這次選戰，藍白在新北、宜蘭、新竹縣市和嘉義市，都以民調或協商方式共推人選完成整合。至少在縣市長層級，已無「藍白對抗」，成果遠較當年的國親新整合為佳。可見，在民進黨的執政亂象下，藍白合作從立法院拓展到地方選舉，已有明顯成效。

這次竹北提名之爭，白營抱怨國民黨未履行承諾，藍營則稱從未允諾要禮讓，地方上則稱是因民眾黨候選人邱臣遠當選機率不大，雙方各執一詞。但此刻爭論孰是孰非，意義不大；畢竟竹北提名是否禮讓，原不在兩黨白紙黑字的協商共識中。重點是，藍白兩黨是否認為彼此的合作關係要持續下去，有無必要為竹北一地鬧翻？

目前看來，藍白兩黨中央都表示，其他縣市的合作關係維持不變。在這種情況下，竹北最好的方式是：登記截止前，雙方以協調或民調產生共推人選，避開選戰開打後藍白候選人兵戎相見的惡果。儘管時間緊迫，但只要雙方有心，仍非不可能任務。

如果此路不通，藍白選將都各自登記參選，衝突也非完全無法避免。二○二二年新竹市長選舉即是一例：當時藍白兩黨各自提名林耕仁、高虹安參選，與民進黨的沈慧虹形成三足鼎立，其間林耕仁與高虹安曾殺得刀刀見骨。但在最後階段，選戰呈現高虹安與沈慧虹兩強相爭，國民黨從中央到地方都同意「棄藍保白」，集中選票支持高虹安，護送她順利當選，未讓民進黨坐收漁翁之利。

「高虹安模式」雖非政黨競爭常態，但此一模式是否奏效，最後選擇權仍在選民手上，完全符合民主原則。套用在竹北選戰，就是藍白候選人競選時「兄弟登山，各自努力」，若兩人都勝過綠營候選人，則保持競爭到最後看誰勝出。但如果兩人不集中選票便無法勝選，則應啟動合作，把票集中投給勝選機率較高的一方。如此，除可確保勝選，也能維繫雙方合作，且不傷民眾感情。

竹北提名之爭，確實弄得雙方人心焦躁，藍營抱怨白營情勒，白營認為藍營失信鴨霸，柯文哲更喊出「不排除彰化縣長自提人選」。平心而論，藍白合作若因竹北之爭生變，是因小失大；在其他縣市自提人選，則更是自我毀滅。此時此刻，兩黨更應冷靜以對，避免用不理性語言來提高仇恨，這是選民所不樂見。

政黨合作原就不是容易的事，目的除在追求勝選，也在擴大自身的影響力。在這種情況下，「持其志，毋暴其氣」，是政治人物應有的態度與修養。何況，兩黨合作的目的，就是希望改變目前民進黨頤指氣使、破壞憲政的惡政。藍白合一旦破裂，選民就任由民進黨宰割了，這豈是雙方的初衷？