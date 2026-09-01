經濟日報社論／Grab併foodpanda 競爭審查是關鍵

Grab擬收購台灣foodpanda業務案，公平會已將審查期限延長至10月27日。聯合報系資料照

企業併購可以設計交易架構，卻不能以形式上的切割，掩蓋實質上的競爭關係。Grab擬收購台灣foodpanda業務案，公平會已將審查期限延長至10月27日。這場併購真正值得關注的，不單純是foodpanda最後由誰取得，而是主管機關能否看穿交易結構的表象，確認市場競爭是否因此受到實質減損。

本案首先值得檢視的，是Uber所謂的「退出」。7月6日，Uber執行長Dara Khosrowshahi辭去Grab董事；Grab說明，此一變動發生於公司持續推進收購foodpanda台灣業務之際。然而，Grab也明確表示，Uber對Grab的經濟利益並未因董事異動而改變。換言之，董事席次可以退出，經濟利益卻沒有退出。這正是本案不能只看形式的關鍵所在。

競爭法所要審查的，從來不只是一紙董事辭職書，而是交易完成後的實質競爭關係。Uber一方面經營Uber Eats，另一方面仍持有Grab股權；當Grab收購foodpanda後，Uber既是Grab的股東，又是台灣外送市場的重要競爭者，其維持積極競爭的誘因與能力，自然需要被重新檢視。尤其外送市場本已呈現高度集中的雙占結構，任何業者競爭獨立性的降低，都可能進一步造成競爭減損。

這正是公平會7月22日決定延長審查的核心。公平會指出，本案結合後市場結構仍維持雙占，且Uber持有Grab約13%股份及3.7%表決權，若併購成功，是否影響Uber Eats與Grab競爭的誘因及能力，產生類似水平結合的效果，仍有必要進一步分析。這項判斷也說明，本案真正的問題，並不是企業有沒有完成形式上的「切割」，而是競爭關係是否真的被切斷。

這也涉及更深一層的「繞道規避」問題。Uber過去直接併購foodpanda台灣業務，公平會曾予以禁止；如今若透過股權持有、董事退出等方式重新排列利益關係，最後卻形成類似的競爭效果，主管機關就必須慎防企業利用交易結構重新設計，達到原本無法直接取得的市場結果。否則，一旦形成「直接併購不行，就換一種結構再來一次」的示範效果，結合審查的嚇阻力與公信力都將受到傷害。

當然，本案不能只看到競爭，也不能忽略併購所帶來的另一項重要資產：資料。外送平台累積的不只是訂單，而是消費、定位、支付、商家營運與物流等大量資料。誰掌握平台，誰就掌握一幅持續更新的消費與移動圖像。

因此，主管機關在檢視競爭效果之外，也應適度關注資料流向、跨境使用及資料治理問題。這不代表所有資料風險都可直接等同於國安風險，而是數位平台的資料資產已具有高度經濟與公共價值，不能在審查控制權的同時被忽略。

換言之，本案要注意是否有「買櫝還珠」的疑慮，只看到董事辭任、股權安排與不競爭承諾這個「櫝」，卻忽略背後真正應守護的「珠」──競爭獨立性、市場選擇、消費者利益，以及數位時代的資料治理。

公平會現在面對的，不只是一件企業併購，更是台灣競爭政策的一次壓力測試。企業可以重新設計交易架構，主管機關卻必須回到交易完成後的實質競爭市場效果，完整檢視股權利益、競爭誘因、競爭者間的利益連結及資料治理風險。

公平會若要維持結合審查的公信力，就應讓市場清楚知道：企業可以退出董事會，卻不能因此讓競爭退出市場；可以重新設計交易，卻不能藉此繞過迴避競爭法的實質審查。若相關競爭疑慮無法透過具體、有效且可驗證的措施排除，主管機關即不應僅以形式上的切割與承諾作為放行理由。這不只是Grab與foodpanda的交易問題，更是台灣競爭秩序能否禁得起數位平台時代考驗的問題。