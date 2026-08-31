經濟日報社論／美債高殖利率 金融業面臨壓力測試

美債示意圖。 路透

美國公債殖利率自今年3月明顯上升，10年期殖利率由3.93%升至8月21日的4.74%，30年期則升至5.27%，均處於全球金融危機後的相對高檔；美國財政部因此擴大長債回購，但回購無法降低整體融資需求，亦有可能加深市場對美國財政的疑慮。對持有美元債券的台灣金融業而言，長期利率上升首先造成既有債券價格下跌，但損失何時進入財報、是否影響資本，會因金融機構的會計分類與資產負債結構而有很大差異。

按公允價值衡量且變動計入損益（FVPL）的金融資產，價格變動直接影響當期損益；計入其他綜合損益（FVOCI）的資產，未實現損益主要反應於權益；按攤銷後成本衡量（AC）的資產，市場價格變動通常不會立即調整帳面價值。這三種分類，形成美國長期利率影響台灣金融機構的不同路徑。

截至2025年底，台灣壽險業資產總額約37.7兆元，其中AC金融資產約19.8兆元，占總資產約52.5%；FVPL與FVOCI金融資產則分別約6兆元及2.46兆元。由於AC占比較高，美國長期利率上升造成的債券跌價，多數不會立即反應於當期損益或淨值。

但會計上未立即認列，不代表經濟風險消失。低利率期間買進的長債，市場價值仍會下降，資產調整彈性也可能降低。不過，長期利率上升可能降低保險負債現值，並提高新增資金與到期本金的再投資收益。因此，壽險業的淨影響不能只看債券跌價，而要同時評估資產與負債對利率變動的敏感度，以及不同幣別、期限與現金流量是否配對。只有當解約與保險給付增加、短期資產減少等因素同時發生，才可能形成提前售債壓力；目前尚不能認定壽險業已出現整體流動性警訊。

銀行受到的影響則較分散。截至2026年6月底，本國銀行資產總額約81兆元，其中FVPL、FVOCI及AC金融資產分別約4.1兆、8.5兆及9.6兆元，占總資產約5.1%、10.5%及11.9%。銀行持有的長期美元債券若列為FVOCI，價格下跌會較快反應於權益；列為FVPL者直接影響獲利。此外，美國利率維持高檔，也可能提高中長期美元資金成本；但若美元放款利率同步提高，銀行利息收入也可能增加，最終影響取決於美元資產與負債的期限及重新定價速度。

證券商受到市場價格的影響可能最直接。台灣證券商的金融資產普遍有八成以上列為FVPL，若其中包括長天期美元債券，利率上升造成的跌價會較快進入當期損益。若又以附買回交易等短期資金支應長期債券，還可能同時面臨融資成本提高與擔保品需求增加。

長期利率的影響也可能由債市擴散至股市。就本次而言，長期殖利率上升主要反映實質利率與期限溢酬提高，長期通膨預期的變化反而有限。這顯示市場並非單純因經濟轉強而提高利率，而是要求更高的風險補償，以承擔財政赤字、公債供給、通膨與政策不確定性。若企業獲利成長不足以抵銷折現率與融資成本上升，美股估值便可能承受下修壓力，並透過科技股評價、外資流向及市場風險偏好傳導至台股。

不過，上述會計分類涵蓋不同幣別債券、股票及其他金融資產，並不能直接視為美債曝險。主管機關應進一步按幣別、資產種類及會計分類，揭露金融機構持有長期債券的帳面價值、公允價值、平均存續期間及資金來源，並檢視股債同步下跌情境下的資本與流動性承受能力。

美國長期利率上升對台灣金融業的影響，目前較接近一次金融體系的「壓力測試」。同一項市場衝擊，在證券商較快反應為損益，在銀行可能影響權益與美元資金成本，在壽險業則較集中於經濟價值、資產負債配對以及流動性。真正值得主管機關警戒的情境，並不是單一資產價格短期下跌，而是股債同步修正、融資成本上升、現金流量惡化與資本下降同時發生。