聯合報黑白集／竹北破局的蝴蝶效應

竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌（中）批評，國民黨無法信守承諾。 圖／取自民眾之聲

年底選舉竹北藍白合宣告破局。白營直批藍營毀信背諾，藍營回應顯得氣虛。不過全國性選舉勝敗絕不在一城得失，如果藍白不能盡速捐棄成見，竹北出現的破口，可能產生外溢效應導致年底兵敗，甚至成為讓在野飲恨二○二八的蝴蝶。

藍白竹北破局，主因雖是地方政治人物實力消長，以及充斥爾虞我詐，但鄭麗文一句「我無法處理」，暴露黨中央欠缺威信及資源；更凸顯藍白缺乏堅實互信基礎，只計較眼前得失，毫無戰略格局與氣度。雙方若僅為了一個縣轄市而「大翻桌」，將何其愚也！

竹北破局影響所及，首先就是民眾黨創黨主席柯文哲點出的外溢效應，不僅影響新竹縣選情，恐怕「接下來宜蘭、新北也會出問題」，甚至蔓延全台。這對原只有新竹市一城的白營或無影響，卻可能讓藍營丟失多個縣市，九合一潰敗。

果若如此，藍營勢將再經歷沉淪慘劇，黨中央邊緣化，地方山頭重拾「隨人顧性命」本性，又如何與白營談二○二八合作？相對的，白營若認為能脅索要價，更是癡人說夢。二○二四教訓不遠；賴政府執政以來的極限打壓，還不夠藍白長記性嗎？

藍白合的最大利基就是互補雙贏，面對執政黨濫用龐大國家資源，在野力量只嫌不夠，若真撕破臉，不只拋棄了藍白合初心，更將讓支持者寒心！