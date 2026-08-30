聯合報社論／看陳其邁向盧秀燕借抽水機，賴卓不汗顏？

高雄連日大雨積淹水，市長陳其邁急電台中市長盧秀燕借調抽水機。陳其邁26日受訪時，被問到柯志恩勘災車輛拋錨表示，「有致電柯志恩表達慰問」。 聯合報系資料照

南台灣連續兩年豪雨成災，南高屏三縣市又成水鄉澤國。行政院長卓榮泰稱「預算被刪沒法勘災」引爆民怨時，高雄市長陳其邁急電台中市長盧秀燕借調抽水機，要加快災後復原。台中市府立即馳援。兩位明星首長發揮「同島一命」精神，總算讓民眾看到領導人應有的承擔。

盧秀燕盛讚陳其邁勇於開口解決問題，沒有找理由推卸責任，「政府領導人要想辦法解決問題，沒資源就要找資源，而不是有資源還說沒辦法」。陳其邁借抽水機一事曝光後，他向中央及國軍、台中市府致謝，並特別在臉書留言：「在人民最需要的時候，看見的是同舟共濟、互相幫忙的真情」。同是民進黨人，暖男市長安慰苦難人民，賴清德總統和卓榮泰卻利用天災搞政治鬥爭，一面黨同伐異，一面吹噓政績，良心都沒一絲愧疚？

陳其邁即將從高雄市府「畢業」。他大可學賴清德狡辯，把三天短時強降雨在平地造成的淹水災情，拿去和莫拉克颱風長延時流域型洪災作不倫不類的比較，自吹自擂「治水改善九十九趴」，叫災民不要質疑治水結果。但陳其邁務實面對問題，不等中央姍姍來遲，便主動借調工具排水，也承認高雄治水諸多不足之處。他並未追隨賴卓二人將缺失推給「藍白刪預算」，利用朝野對立仇恨轉移民怨。

前年凱米強颱重創南台灣，陳其邁也曾向台北、台中兩市府借調抽水機，但這次他親身示範「政治也要講人性」。儘管高雄市長選情緊繃，當國民黨參選人柯志恩勘災，座車在淹水區故障艱難脫險，陳其邁並沒像綠營地方人士譏諷她「自導自演」，反而是致電慰問，並提醒「民代勘災很辛苦，但同時也要注意安全」。

說來諷刺，陳其邁向對手陣營的盧秀燕求援、提醒柯志恩注意安全，其實在民主政治裡不算驚天之舉。但在賴清德執政造成的撕裂社會裡，卻有如政治清流。當青鳥將「咒你死全家」的惡毒語言變成綠色民主日常，陳其邁的暖男人設竟變得難能可貴。

賴清德和卓榮泰為贏得年底地方選舉，不惜癱瘓憲政體制，擴大朝野衝突，還將食安、弱勢及災民都當作政治肉票，作為動員選票的柴火。上個月的中聯毒油案，就是「重選舉輕治理」的典型惡例。陳其邁並未配合中央圍攻台中市府，相反的，他在行政院食安修法會議裡質問「百分之廿的下架標準到底是誰定的？」並砲轟中央決策讓地方政府不斷下架、上架，搞得人仰馬翻，「搞死人嘛」！他和盧秀燕、蔣萬安隱隱站在同一陣線堅持食安零容忍，並未因政爭犧牲公衛專業。

陳其邁治理水災，在執行面仍有許多值得檢討之處，但至少沒把黨私放在人民之前。相比賴總統只顧基本盤，陳其邁明顯往中間靠攏，向「治理型領導人」轉型，這讓人聯想到最近重出江湖的前總統蔡英文。她積極全台輔選，在台東不僅勸退子弟兵，還肯定國民黨籍縣長饒慶鈴政績。當多數民眾對朝野僵局充滿無力感，一道有別於賴卓體制的「新中間」隱約浮現，讓選民有更多想像。如今中間選民望治心切，蔡英文、陳其邁試圖在藍綠兩塊「極端同溫層」外，開出中間地帶，後續影響不容小覷。

國民黨在國會積極監督，克盡在野職責；但有時流於意氣，淪為政治報復，反而會讓中間選民失望。陳其邁靠近中間的政治操作，藍營不該只看到綠營裂縫，更要深思：毀滅式的黨爭無法獲得更多社會信任，要推倒失能的執政團隊，不能變得更極端，仍須積極結合更多元力量。