經濟日報社論／服務業失速 台灣經濟大警訊

台灣製造業與服務業的薪資結構，過去20年已出現明顯逆轉。聯合報系資料照

台灣製造業與服務業的薪資結構，過去20年已出現明顯逆轉。20年前，服務業平均薪資仍高於製造業；到了2015年前後，兩者差距已大幅縮小，服務業原有的薪資優勢幾乎消失。此後製造業快速追趕並反超，尤其近十年在半導體、電子零組件及AI相關產業帶動下，差距進一步擴大。2025年製造業薪資已明顯高於服務業。

在一個相當競爭的產業環境中，薪資會反映其生產力的高低；在這段20年期間，製造業的實質勞動生產力年均成長率達到4-5%，而服務業只有1-1.5%，也就是製造業勞動生產力是以服務業三到四倍的速度在成長。其原因主要是製造業有高度的資本投入和自動化，而就業人數只是從250萬人增加到290萬人；而服務業卻看到就業人數從580萬人膨脹到700萬人，但產值卻因屬區域性的內需市場，無法像製造業一樣，透過24小時自動化的機台呈現指數型的擴張，自然產生差異。

造成兩大行業這種生產力差異的原因在於：一、製造業一般的獲利較高，設備和技術更新速度極快，服務業多半是中小企業，研發的投入相對有限。二、製造業面對的全球市場，只要需求夠大，可形成巨大的規模經濟；服務業多半只面對有限的本地需求，形成規模經濟的程度有限。三、政府對製造業長期提供的各種補貼，擴大了製造和服務兩大業別的生產力差距。

無論生產力差異的原因為何，其結果就是台灣的受僱勞動者所得差異巨大，除了高科技的員工有足夠的所得，多數服務業勞工和傳統製造業勞工對於買房、生子都感到吃力，已經造成少子化的國安危機。近幾年AI快速發展，對半導體業的需求強烈，台灣半導體業迅速擴張，對有限的土地、水電、研發和勞動人力、資金造成更大的需求，傳統製造業和服務業的發展更為困難，已經形成半導體一飛衝天，百業成長停滯的「K型經濟」。

對於這種病狀，專家學者頻頻提出警告，但政府在意的仍是以高科技業出口為主帶來的高經濟成長率。多數年輕人未踏入高科技業，又不願低就於低薪的服務業和傳產製造業，可能會出現躺平啃老、炒股票等情況，成為社會的隱憂。若政府不積極改變目前的政策模式，等到這波對AI的基礎建置告一段落、對半導體需求停滯之後，台灣經濟將完全失去動能，後果也將極為嚴重。

要扭轉目前的態勢，即使是困難也無法逃避。必須針對上述三個成因深入研究，提出解決之道。首先，可以提出一套「加速服務業升級發展方案」，針對服務業的研發和投資的租稅獎勵，提出更優於製造業的顯著激勵方案，讓服務業勇於投資和研發；並對於赴海外投資的服務業提供更高的租稅優惠。其次，針對服務業的自動化設備創新，提出高額的補貼和租稅獎勵，以減少缺工的發展障礙，並促進規模經濟。其三，調整國科會和經濟部專案的產業分布，讓服務業分配的比重達到一半以上。由於服務業的就業人口占六成，是經濟成長能否有感的關鍵產業，在一定的期限內，給予較大的支持力道，是合理的政策調整。

最後，但其實非常重要，務必重整「行政院經貿談判辦公室」、建立有效機制，儘速加入CPTPP、簽署「自由貿易協定」，為高薪服務業打開國外「市場准入」的大門。