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聯合報黑白集／桃莉巴頓輓歌

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/桃莉巴頓' rel='桃莉巴頓' data-rel='/2/260814' class='tag'><strong>桃莉巴頓</strong></a>是一個真正的<a href='/search/tagging/2/美國' rel='美國' data-rel='/2/177264' class='tag'><strong>美國</strong></a>成功故事：貧困出身，靠努力出頭，再回饋社會。 美聯社
桃莉巴頓是一個真正的美國成功故事：貧困出身，靠努力出頭，再回饋社會。 美聯社

美國鄉村歌曲天后桃莉巴頓日前去世。ＣＮＮ當即連續做了三小時的新聞，川普總統也立刻下令全國降半旗一周悼念。

桃莉出生於美國南方極貧困家庭，父母親不識字，她在十二個孩子中排行老四。貧困沒有摧毀她的上進之心，她從教會詩歌和母親吟唱的阿帕拉契歌謠受到啟蒙，高中畢業即投入歌唱。她一生創作了近三千首歌曲，獲得十一座葛萊美獎，許多曲子如朝九晚五、喬琳、我永遠都愛妳，都成經典之作。

桃莉真誠、慷慨、入世、草根，深受美國人喜愛。她在家鄉創辦主題樂園，造就兩萬多個就業機會；成立「想像力圖書館」，送出上億本童書給貧童；新冠疫情期間捐出百萬美元，推動莫德納疫苗的研發。她雖來自保守的南方，卻聲援酷兒支持性平，她說愛不應分彼此。

美國今年一次民調發現，七成美國人對桃莉抱持好感，居全國之首，遠超過所有政治人物。桃莉去世後，美國媒體對她的報導不斷。紐約時報說，喜歡桃莉是美國目前「唯一的共識」；華盛頓郵報說，美國現在不是美利堅合眾國，而是桃莉合眾國。

桃莉巴頓是一個真正的美國成功故事：貧困出身，靠努力出頭，再回饋社會。但美國社會愈趨分裂，意識形態對立，桃莉逝世引發各界懷念追思，大家都在想：哪裡去找回社會的共識？下一個桃莉在哪裡？

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