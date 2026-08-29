聯合報社論／無人機的下一步，卓榮泰還是不副署嗎？

立法院27日三讀通過《無人機條例》。圖為國民黨團在二讀過後，拿著手牌在議場合影。 聯合報系資料照

立法院在爭執中三讀通過《無人機條例》。儘管朝野雙方事後仍冷言熱語相向，但在折衝過程中，國民黨在主管機關分工、國防採購項目及在地化自製率限制等三大核心議題作出關鍵讓步，使得該條例的現實執行障礙減至最低。在這種情況下，閣揆卓榮泰是否仍將冒著無法採購的風險，重施「不副署」的故伎，值得密切觀察。

攤開「政院版」和「國民黨版」的無人機條例，從任何角度評比，前者都遠遠不及後者。第一，政院版只有短短七項條文，內容粗糙簡陋，目的無非只是要取得二一○○億元特別預算購置無人機。相形之下，國民黨版有十七個條文，分六年編列二四○○億元，思慮更為完整。第二，政院版強調的，只是迅即採購軍事所需之無人機；國民黨版著重的，則是運用龐大的預算同時發展國內無人機產業。第三，正因為著重長期的產業發展，國民黨版把主管機關設為經濟部；而政院版的主管機關則定為國防部，那顯然難以兼顧無人機產業發展。

如上所述，政院版無人機條例之見識及用心均遠不如國民黨版，可見執政黨草草了事，只想藉口國防砸大錢採購。然而，一旦採購規畫失準，或兩千多億預算被用來豢養「綠友友」，必將遺害深遠。當然，由於國民黨不是執政黨，其所提黨版條例也有若干現實上的侷限。例如，每年平均編列四百億預算，似顯得過於僵化，可能導致某些緊急軍事需求無法迅即獲得滿足。

為此，在野黨在條例三讀前的最後協商中作出妥協讓步，修正了若干未盡合宜的條文。其中最重要的三點是，將國防部增為共同主管機關，同意在涉及軍事採購的事項交由國防部主導；此外，並納入政院版迫切所需的濱海監偵、濱海攻擊型無人機，及小型自殺無人艇採購，並移除原有的逐年國產化比例限制。經過這樣的妥協修正，立院最後三讀的無人機條例可謂更臻完整可行，不僅能受到有效監督，也兼顧了我國國防需求及發展無人機產業的目標。

從朝野這些時日的交鋒過程看，先是在野黨改進、充實了政院版無人機條例，使其具有發展台灣無人機產業的願景；然後，在野陣營也表現妥協磨合之意願，讓此一條例更貼合國家的防衛需求。也因此，立院最後通過的無人機條例，雖不如執政黨的最初期待，但就國家利益而言，則堪稱兼顧了理想與現實，至少不再允許賴政府拿著特別預算胡亂揮霍。從人民的角度看，這項條例是從朝野激鬥的火花中淬鍊出來的結晶，彌足珍貴。

即使如此，在法案過關後，立法院長韓國瑜仍然擔心閣揆卓榮泰會以「不副署手段武器化」模式，繼續將該條例擱置。以卓揆之工於硬拗，他心中或許有此打算，但這次他可能無法如願。原因就在，無人機條例不同於一般法律案，它把兩千四百億元預算和無人機產業發展的作用一起打包成一個條例。如果卓榮泰不副署此條例，他等於把無人機計畫和預算一起擱置；不僅如此，由於政院版的無人機特別預算條例並未過關，如此一來，他將連一毛錢採購無人機的經費都沒有。卓榮泰再怎麼托大，他願意為自己的傲慢付出那麼大的代價嗎？

當然，除了不副署，卓揆還可以採取「覆議」的手法表達他的不滿。但結局不難想像，覆議不可能過關，除了繼續堆高朝野政治仇恨，只是讓選民對執政黨更感厭憎，結果勢必對年底選情不利。既然在野黨已釋出那麼多妥協善意，賴政府最好珍惜戰果，表現出一點大度給選民看。