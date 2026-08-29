經濟日報社論／氣候通膨來襲 台灣不能只拚減碳

氣候變遷讓熱壓力（Heat Stress）成為全球職場安全新風險。路透

今年歐洲超過1億人口暴露在40度C以上高溫，造成的死亡比率占所有氣候相關災害死亡案件的95%，超過洪水、暴風雨與野火總和；熱浪造成電力需求飆升、鐵路融化、基礎建設癱瘓、勞動生產力下降、農業減產推升食品價格。面對威脅，國際間已朝「熱預防」措施推進，根據WHO與WMO 2025《Climate change and workplace heat stress：technical report and guidance》顯示，氣候變遷讓熱壓力（Heat Stress）成為全球職場安全新風險。

歐洲工會聯合會（ETUC）正積極推動全歐盟適用的《高溫工作保護指令》（Heat at Work Directive），美國各州也加速將「高溫預防」納入職業安全衛生標準（OSHA）強制規範。日本厚生勞動省修訂《勞動安全衛生規則》，台灣勞動部近年強化《高氣溫作業熱危害預防指引》；顯見「氣候調適」已成為各國政府與企業不可迴避的必修課。

過去30年全球氣候治理的重心放在淨零減碳，但當極端高溫衝擊基礎設施、勞動市場與經濟活動時，氣候風險已成為經濟與民生問題；全球部分地區自2023年起經歷有紀錄以來最嚴重的乾旱，造成多國農作物歉收，破壞稻米、咖啡與糖的供應鏈，更加劇「氣候通膨」壓力。在台灣，我們同時面臨高溫、缺水、強降雨、颱風、海平面上升及能源韌性等複合性挑戰，「淨零救地球，調適救台灣」應成為現階段氣候治理的核心策略，因為我國目前對氣候議題的討論，多集中於碳費、碳權、CBAM及減碳目標等「減緩（Mitigation）」事項，對於如何降低高溫等極端氣候所造成的生產損失、供水穩定、提升電網韌性、降低淹水或強降雨等衝擊作為仍相對有限。

以今年環境部正式開徵即達49.7億元收入的碳費為例，企業普遍關注的是徵收金額與未來調升幅度，以及總量管制與排放交易制度（ETS）試行。但若從國家治理的高度與政策效度來看，碳費先行之後如果只是補貼則成效終究有限；碳費的意義不僅在減碳財源的籌措，更應思考將資源投入能源韌性、氣候調適基礎建設、企業轉型資金等，長期而言應朝向碳稅制度接軌國際，才能因應經濟、民生、社會的可持續發展。

借鏡海外成熟經驗，美國的《降低通膨法案》（IRA）是結構性的「租稅獎勵與投資抵減」，利用租稅誘因引導資本流向電網韌性與儲能建設，或如歐盟碳交易市場（EU ETS）將所得的10%成立創新基金（Innovation Fund），以「差額補助」模式最高資助企業60%的資本支出與營運成本，分攤高碳排產業的轉型壓力，持續推動創新低碳技術、降低市場價格，使產業能以較低成本入手低碳技術、達成減碳目標。新加坡由經濟發展局（EDB）推動針對排放密集且具貿易曝險特性的產業（Emissions-Intensive and Trade-Exposed Industries, EITE）過渡性支持機制，其免稅額度依據國際能源效率基準或企業減碳轉型計畫核定，在調升碳稅時透過公用事業補貼、氣候抵用券及其他生活成本支持機制，降低家戶因能源與物價上漲產生的壓力。

台灣的碳費未來若能透過跨部會合作，轉變為實質的租稅抵減財政工具，才能真正以經濟發展的角度，創造「減碳即獲利」的產業誘因、協助企業因應減碳和調適壓力，最終達成兼顧公正轉型和民生負擔減輕。氣候治理正邁向下一個階段，當極端高溫、缺水、供電壓力及供應鏈衝擊逐漸成為新常態，未來需要的不只是更多減碳補助政策，而是一套能將碳定價收入轉化為國家韌性投資與租稅獎勵抵減的治理架構，將資源投入電網韌性、水資源建設、城市降溫、防洪排水、生態復育、氣候科技研發及高溫勞動保護等關鍵領域，同時兼顧中小企業的轉型需求。「淨零救地球，調適救台灣」，唯有讓減碳與調適雙軌並行，將碳費從環境成本轉化為碳稅的韌性投資，才能真正守住產業競爭力、社會韌性與經濟安全。