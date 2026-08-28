經濟日報社論／中國AI成軍 美中進入新賽局

中國大陸AI開源模型不斷推出新產品，從推理到影片生成全面進逼美國。路透

中國大陸AI開源模型不斷推出新產品，從推理到影片生成全面進逼美國；中國已從單一公司，突破升級為可複製的生產體系，價格僅為美國同級產品的百分之一，世界各國迎接AI盛世的到來，也面臨選邊站的壓力。

阿里巴巴日前發表迄今規模最大、能力最強的AI基座模型「千問3.8 max」，成為衝上全球評測榜首的中國產品新成員，該模型表現與美國Anthropic的旗艦產品Fable 5不相上下，甚或略勝一籌。之前，月之暗面推出的Kimi K3，在研發預算遠低於美國情況下，展現出強大的工程與演算法優化能力。這兩項成果令專家質疑，美國的晶片強力制裁，效用何在？字節跳動、DeepSeek、智譜發展生成式影片，橫掃競爭對手，價格更有絕對優勢，讓中國開發者在特定領域超車AI領頭羊的美國先驅，並能穩定生產接近全球頂尖水準的模型。

中國科技自立自強策略，激發在軟體和演算法上的極致潛能，突破技術上的藩籬，產生中國式的創新，成就出五項開源AI新模型。也讓全球重新評估中國在高科技領域的實力，帶領世界進入新競局。

美國近年對中國採取一系列「小院高牆」的科技封鎖策略，主要在遏止與打擊中國在先進技術和軍事應用上的進展。對中國採取高端晶片出口禁令，限制輝達、超微高端AI晶片出口中國，遏阻中國在科技發展上的突破；同時聯手荷蘭、日本，禁止半導體設備及技術出口中國，嚴厲壓制中國在硬體基礎設施上的發展；也嚴格管制AI人才，不准到中國。

這些科技封鎖，反促使中國加快自主研發，中國以舉國之力，協助重點廠商突破卡脖子技術；再次證明，技術封鎖可延緩一時，卻未必能阻止最終發展。美國所有這些遏阻的動作，反而成為激勵中國加速自主研發的動力。接下來，美國政府會將前沿AI模型及高參數模型的技術納入管制清單，也將對雲端算力實施封鎖；同時嚴打第三國轉運，對供應鏈走私，實施二級制裁。

面對美中兩強在AI領域形成的技術雙軌，世界各國都根據地緣政治的資安需求、財政預算，做出選擇。歐盟、英日澳加等親美陣容，採高標準安全與去風險化。東南亞、拉美等開發中國家，務實追求高CP值，擁抱低成本的中國開源AI。

評鑑AI實力，通常會從人才、算力硬體、學術論文、專利、生態系五大關鍵指標，進行量化評估；AI的發展，現在只是初階段，就像棒球，九局的比賽只打到第三局，各項評估，美中各擅勝場；總體評估，美國的算力、數據中心容量與人才壁壘，勝算較高，約領先12個月。

依此軸線發展，預估AI發展趨勢會是，美國率先突破AI的前沿智力，特別在生醫研發、新材料的發現、頂級軟體工程與軍事指揮戰略絕對的領先；中國則在工業機器人與AI化生產線規模，可達全球半數以上，以極低成本的AI硬體產品如電動車、自動化設備、無人機來重塑全球貿易。美中兩國在AI的發展上預期是平分秋色、難分軒輊。

台灣從政經架構與核心產業的面向，毫無疑問必須堅定站位美國與民主陣營，這既是地緣政治的現實，也是產業安全的必然。半導體、算力供應鏈、資安、國安台灣都是美國的AI架構；面對美中競爭，台灣應發揮科技硬體優勢，打造「矽盾2.0」，將AI的半導體供應鏈，從全世界舉足輕重的角色， 蛻變為全球不可或缺的算力樞紐。谷歌、微軟、輝達、超微相繼來台設立研發與大型AI資料中心，就是要連同台灣的矽盾2.0實力，將台灣塑造為全球AI算力的硬體與工程總部。

台灣應持續強化本土主權AI模型，針對台灣的醫療、法律、繁體中文語境，與在地製造業、知識庫進行磋研，確保國家數據主權與文化獨立性。台灣一邊扮演美國AI陣營最強大的算力後盾，從代工角色，變為技術共同定義者；一邊將AI深度融入自身的製造與醫療強項，成為全球AI賽局中獨特的樞紐與應用高地。