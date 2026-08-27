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聯合報黑白集／一起來買弱勢月餅

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/總統府' rel='總統府' data-rel='/2/128769' class='tag'><strong>總統府</strong></a>舉行記者會，宣示對弱勢的關懷不會停下腳步。 圖／總統府提供
總統府舉行記者會，宣示對弱勢的關懷不會停下腳步。 圖／總統府提供

總統府以國務機要費被刪為由，將原本要向卅多家庇護工場採購的一．五萬盒中秋月餅訂單取消。其後，賴總統自掏腰包廿萬元認購，也呼籲各界和企業支持。對此，在野黨也應號召支持者一起用各種方式支持弱勢團體，以免落得綠營栽贓的歧視弱勢汙名。

明眼人都看得出，總統府砍單庇護工場，目的只是為了嫁禍，要讓弱勢團體及外界厭憎在野黨亂刪預算。事實上，總統府採購月餅之金額僅兩百多萬，占三千萬國務機要費不到一成；國務機要費遭刪一千萬元，府方馬上把庇護工場當成肉票取消全部訂單，這才是更心狠手辣。

總統府運用國務機要費購買庇護工場的糕餅，從扁政府即開始實施，馬政府、蔡政府皆循例推動，在三節饋贈給孤兒院、老人福利機構或部隊。這回主導刪減此預算的藍委翁曉玲，經府副秘書長何志偉說明預算用途，仍強硬刪減，因而最後淪為眾矢之的，其實並不明智。

弱勢團體痛批翁曉玲「缺乏同理心」，可見總統府的栽贓策略奏效。尤其綠媒頻頻報導，弱勢兒童為此不斷追問「是不是我做錯事」，聞之讓人心酸。但更令藍營同志難堪的是，民進黨藉此大肆宣傳在野黨「漠視弱勢」，正值選舉，這罪名殺傷力不小，翁曉玲擔當得起嗎？

賴政府把弱勢議題武器化，在野黨須柔軟應對，別掉入陷阱。

社論 黑白集 國務機要費 庇護工場 總統府 綠營 翁曉玲

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