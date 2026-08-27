經濟日報社論／無人機條例要為國防也為產業

無人機示意圖。路透

國人關注的無人機條例草案，朝野目前共有14版，共同的目標將是今天完成三讀。由於綠委版和行政院版大同小異；而在野黨主要為藍、白的原始版，因此可聚焦在三版的比較，參考美國的「美國無人機優勢戰略」（簡稱DDP），才能分析孰能兼顧產業發展及國防自主，得出最佳選項。

美國的DDP明確列舉各部會分工負責的項目，以建立強大而安全的無人機產業，確保美國無人機系統研發、商業化和出口領先。要求國防部須優先採購美製的低成本、高性能無人機。而鑑於非紅供應鏈有資安後門風險並非絕對安全，強調減少對外國的依賴及提防外國競爭，甚至在8月13日宣布將對進口無人機系統及零組件課徵關稅。簡單而明確的「美國優先」政策主軸，非常值得參考。

政院版條文僅七條，簡略而不具體。名為「國防自主無人載具採購特別條例」，重點放在採購以實現國防自主，未與產業政策掛鉤，引起「如多依賴進口，將難發展本土產業，實現國防自主」的質疑。尤其第一條竟將「打造非紅供應鏈」列為立法目的，忽略非紅鏈也有資安風險及變成競爭對手的問題，與美版DDP「美國優先」的核心精神完全相反；反而將國人最關切的「在地供應、自主產製、維修」放在說明欄中，顯示本末倒置，實有必要將「在地供應、自主產製維修」直接寫入條文。

其次，概括定義「採購」，只列舉三個項目，卻無國防部應優先國內採購的基本要求，未見在地供應、自製率的路徑規劃，且多為空白授權，在確保國產業者長期穩定的訂單，及業者間的公平競爭方面，存有資訊不對稱的問題。而價、量如何對應2,100億的鉅額預算，欠缺數據分析，坊間猜測國防部採購21萬架，認為單價100萬元並不符合「低成本」原則。

至於為何非採用特別預算？如何平衡大量採購與迭代更新之間的衝突？非紅鏈的採購是政府對政府的軍購模式，還是企業對企業的商購模式？國外採購應要求技術移轉等等，皆無具體內容，加上近年武器採購出現廠商資格良莠不齊、大量採購造成浪費、交貨延宕、品質瑕疵等問題，政院有必要加強說明。

再看白版的「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案，名稱和立法目的都兼顧國防及產業發展，共17條的條文也較具體明確，尤其參採美國DDP，設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」（簡稱戰略特委會），統籌推動涵蓋軍用、商業及其他非軍用系統的產業政策，由經濟部主導執行發展方案。在國防自主方面，經濟部應會同國防部辦理，且明訂國防部應優先採購國產無人載具，政策高度、廣度均明顯超越政院版。主張以一般預算編列，但因預算金額交由戰略特委會決定，引發業者對於持續性長單沒有保障的疑慮，有待加強說明，或直接匡列金額上限。

藍版名為「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，條文長達23條，由經濟部、國防部主管，優先支持國內研發產製並兼顧國防需求，也跳脫特別預算推動國防的非常態模式，透過6年的長期、持續、年度預算的穩定支持，總額2,400億比政院版還多300億。但限定每年400億則有失彈性，建議可授權主管部會在總額下分配各年度預算。在軍用採購上，訂定國產化比例目標，依期程逐步提升，最好還是保持彈性空間。而特別著重於對兩部的管考，除要求每年向立法院報告之外，也要提出效益評估，比較符合納稅人的期望。

綜上，藍、白版明確而具體，兼顧國防自主和產業發展，納入國會監督機制，若能各擷所長而融合為一版本，應是最符合國人期望的法案。但仍應協助業者瞭解預算法，其實一般預算可編列「繼續經費」，依設定之條件或期限分期繼續支用，也可以「法定經費」，依設定之條件於法律存續期間按年支用，絕對可以確保業者長期、穩定的訂單，安心投入無人載具產業。