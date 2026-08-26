經濟日報社論／別讓產業建言停在白皮書

全國工業總會秘書長呂正華(左起)、副理事長侯傑騰、副理事長陳進財、理事長潘俊榮、監事會召集人苗豐盛、副理事長何壽川、副理事長詹正田及最高顧問魏啓林共同出席2026工總白皮書發表記者會。 吳榮邦／攝影

全國工業總會公布2026年白皮書，針對161個產業會員公會調查，缺工、產業轉型與能源政策高居企業最關切的問題，其中缺工已連續三年排名第一。白皮書涵蓋七大面向、36項議題與130項政策建議，產業界再次提醒政府，台灣經濟即使在AI浪潮下高速成長，也不能讓大量傳統產業留在繁榮之外。

這份建言值得政府認真看待，台灣今年經濟表現亮眼，AI、半導體與伺服器供應鏈成為世界矚目的焦點，但總體數字漂亮，不代表每個產業都有相同感受。科技業訂單滿手，部分傳統製造業卻面對訂單、匯率、關稅、缺工、能源與減碳成本的多重壓力。經濟成長若逐漸形成少數產業快速向上、多數產業辛苦追趕的局面，最後承受壓力的仍是整體的就業、薪資與地方經濟。

政府面對產業團體的白皮書，最容易犯的錯誤，就是把它視為年度例行公事。業界提建議，部會逐項回覆已經做了什麼，雙方各自完成程序，隔年再提出相似問題。如果缺工連續三年都是企業最擔心的問題，就表示政策與現場需求之間仍有距離。工總甚至主張放寬移工限制、延長工作年限與增加來源國，顯示人力短缺已經不是景氣循環中的暫時現象。

政府當然不能企業要求什麼就全部接受，放寬移工必須兼顧本國勞工薪資，能源選擇涉及安全、成本與減碳，產業補助也不能成為長期保護傘。但聽取建言的意義，正在於政府願意把不同意見帶進決策程序，以資料說明哪些可以做、哪些需要修改、哪些現階段不能做，以及不能做的理由。政策溝通最怕只有宣傳，缺少回答。

產業政策也需要改變資源配置方式，台灣發展AI與半導體沒有錯，甚至必須全力維持既有優勢。但傳統產業同樣提供大量工作機會，形成完整供應鏈，也是許多中南部縣市經濟的重要支柱。工總擔心產業出現「K型分化」，並要求政府同時協助科技業突破與傳統產業升級，值得正面回應。

政府可以把AI優勢向外擴散，與其只是補助企業購買設備，不如協助傳統產業建立共同AI服務平台，讓沒有大型資訊部門的中小企業也能使用AI改善工作。科技產業創造的能力若能進入百工百業，台灣的AI優勢才會從少數明星企業的成績，轉化為整體產業生產力。

能源問題更不能停留在政治攻防，半導體、AI與傳統製造業都需要穩定而可負擔的電力，企業還面對國際供應鏈日益嚴格的低碳要求。工總主張檢討發電結構與韌性配置，也提出將核能納入能源選項。政府無論採取何種能源組合，都應提出未來五年、十年的用電需求、供電能力、電價與減碳路徑，讓企業能據以安排投資，而非每逢缺電疑慮就各說各話。

更值得政府做的，是建立一套「建言有回音」的制度。重要工商團體提出白皮書後，可由行政院指定單一窗口，在一定期限內將建議區分為採納、部分採納、研議中與不採納，公開主管機關、理由、預定時程與執行進度。半年後再公布成果，讓企業、立法院與社會共同檢驗。130項建議不可能全部照單全收，但也不能130項送進政府之後就失去下文。

台灣最大的幸運，是AI浪潮把我們推到全球產業的重要位置。最大的風險則是因此誤以為只要守住半導體與AI，其他問題都可以慢慢處理。工總今年提出的警訊值得政府重視，尤其缺工、能源與傳統產業轉型，已經不是哪個部會單獨可以解決的課題。

好的政府不怕聽到批評，也不需要把產業建言全部視為利益要求。願意聽、能夠辨別、迅速回應，再用執行成果接受檢驗，才是政策治理應有的態度。台灣已經證明自己有能力打造世界級科技產業，下一個考驗，是能不能讓這股力量帶著百工百業一起向前。