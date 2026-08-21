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聯合報黑白集／別當軍國主義幫凶

聯合報／ 黑白集

日本朝野政黨高層及防衛大臣小泉進次郎等閣員15日前往東京<a href='/search/tagging/2/靖國神社' rel='靖國神社' data-rel='/2/104685' class='tag'><strong>靖國神社</strong></a>參拜。圖為由自民黨籍眾議員逢澤一郎（中排左三）領銜的跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員，當天集體前往參拜。 法新社
日本朝野政黨高層及防衛大臣小泉進次郎等閣員15日前往東京靖國神社參拜。圖為由自民黨籍眾議員逢澤一郎（中排左三）領銜的跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員，當天集體前往參拜。 法新社

日本戰敗日紀念，自民黨「黨四役」集體赴靖國神社參拜，創下戰後首例。我外交部卻發表聲明，稱「尊重」其多元歷史觀，儼然遺忘中華民國正是甲級戰犯罪行的直接受害者。外交部整紙聲明透露濃重的虛無傾向，口氣更像個事不關己的路人。

三天後，外長林佳龍面對國會質問，才勉強承認「日本是二戰侵略方」；但他轉頭又說，「不能無視台灣現正面對中國的威脅」。他此話邏輯錯亂至極：千萬人頭滾落的侵略不必計較，還要夥同這隻豺狼一起禦敵。

作為一再自我宣揚的「務實台獨」路線，賴政府竟毫無阻滯地從「台獨史觀」滑向「皇民史觀」。若真以追求台獨為職志，怎能忘卻台灣在日本殖民統治的牢籠中煎熬半世紀？怎能不知百餘年前首次孕生的台獨，就是為了反抗日帝國的殖民暴行？而如今所謂的務實台獨，卻自甘淪為向其搖尾乞歡的附庸。

更何況，無論民進黨如何去中國化，其執政的整體框架率皆在中華民國憲法下運行，不曾稍改。「中華民國」與「日本」固可以友好，但「中華民國」對「軍國主義」幽靈的鞭笞，卻不能以兩岸同室操戈為由，一筆勾銷。

也因此，當日本軍國主義的狂熾再現時，中華民國不能去當一個為它催生的幫凶，那不只是對萬千死難同胞的背叛，更無顏以對曾同遭蹂躪的亞洲人民。

社論 黑白集 靖國神社 軍國主義 台獨 二戰 外交部

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