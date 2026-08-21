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聯合報黑白集／別當軍國主義幫凶
日本戰敗日紀念，自民黨「黨四役」集體赴靖國神社參拜，創下戰後首例。我外交部卻發表聲明，稱「尊重」其多元歷史觀，儼然遺忘中華民國正是甲級戰犯罪行的直接受害者。外交部整紙聲明透露濃重的虛無傾向，口氣更像個事不關己的路人。
三天後，外長林佳龍面對國會質問，才勉強承認「日本是二戰侵略方」；但他轉頭又說，「不能無視台灣現正面對中國的威脅」。他此話邏輯錯亂至極：千萬人頭滾落的侵略不必計較，還要夥同這隻豺狼一起禦敵。
作為一再自我宣揚的「務實台獨」路線，賴政府竟毫無阻滯地從「台獨史觀」滑向「皇民史觀」。若真以追求台獨為職志，怎能忘卻台灣在日本殖民統治的牢籠中煎熬半世紀？怎能不知百餘年前首次孕生的台獨，就是為了反抗日帝國的殖民暴行？而如今所謂的務實台獨，卻自甘淪為向其搖尾乞歡的附庸。
更何況，無論民進黨如何去中國化，其執政的整體框架率皆在中華民國憲法下運行，不曾稍改。「中華民國」與「日本」固可以友好，但「中華民國」對「軍國主義」幽靈的鞭笞，卻不能以兩岸同室操戈為由，一筆勾銷。
也因此，當日本軍國主義的狂熾再現時，中華民國不能去當一個為它催生的幫凶，那不只是對萬千死難同胞的背叛，更無顏以對曾同遭蹂躪的亞洲人民。
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