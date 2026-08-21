聯合報社論／不副署與不致意：賴卓體制的自我羞辱

行政院長卓榮泰已四度不副署立法院三讀通過的法案。 聯合報系資料照

立法院通過中央政府總預算案，閣揆卓榮泰卻未循憲政慣例赴立院致意或道謝；不僅如此，他再度以不副署方式否決兒少未來帳戶等二項法律，並對韓國瑜惡言相向，連總統賴清德也加入戰局。賴卓體制的倨傲與對民主憲政之蹂躪，前所未見。

這次預算審查雖延宕近八個月，但從結果看，立法院對三兆多的總預算僅小刪四八○億元，占總金額的一．六九％；比前一年大刪二千億、達六．六二％相比，實屬溫和。與蔡政府的八年相比，刪減比率也相去不遠。立法院給卓內閣的預算，已近乎是「完全執政」時期的待遇，賴政府的抱怨根本是裝腔作勢。

為解決預算拖沓，在野黨已一再讓步。韓國瑜批國民黨總召傅崐萁消極參與朝野協商，並痛斥其「不如辭職」，可見他為使總預算加速過關已盡最大努力。藍白原本凍刪提案多達一千七百案，最後減至僅卅六案需要表決；爭議極大的無人機預算最後全部過關，一毛未刪。由此看，這已非「妥協讓步」，而接近「放水」了。

賴政府對此並不領情，反而軟土深掘。立法院表決總預算案前夕，卓榮泰強硬宣稱，若立法院刪減預算，「我會再提出追加預算」。總預算通過後，賴清德和卓榮泰共同定調要求立法院檢討，「依照法定時程如期完成預算審議」，還列舉「政策宣導費大量刪減」等「七項不理性決議」。行政院秘書長張惇涵甚至嗆稱，藍白對無人機預算一毛沒刪，是「自導自演」。

更令人匪夷所思的是，卓榮泰延續去年做法，在政府總預算三讀通過後，拒絕依慣例赴立法院向朝野立委致謝或致意。即在扁政府時代，雖遭在野黨強力杯葛，總預算通過後，行政院長都會行禮如儀。原因是，在憲政體制下，立法院是代表人民行使預算監督及審查權；即使對結果不滿，行政院長的致意就是對民主憲政體制的尊重。而卓榮泰倨傲自創憲政慣例，無非要繼續引戰。

總預算案通過，原是行政／立法兩院和解契機，韓國瑜善意建議行政院不要再「不副署、不執行法律」。誰料，賴政府立馬宣布不副署《兒少未來帳戶專法》及《廣電法》，還稱將以編列預算方式執行政院版的「兒少未來專戶」政策。至此，立法院三讀通過卻遭行政院「不副署」擱置的法案，已多達七個。到底是誰給行政院這種「法律的絕對否決權」？民主的倒退與獨裁危機，已迫在眉睫。

造成憲政倒退的元凶，正是賴清德和卓榮泰倒錯的「府院雙簧」。憲法第卅七條規定，「總統依法公布法律，須經行政院長副署」，是為了確保行政體系會負責執行。但賴政府的演繹卻反其道而行，把副署權當成總統「不公布」法律的避風港。賴清德還以「便牋」通知韓國瑜，該法律案不公布，是因為「行政院不副署」。此舉，豈不等於賴總統自降為卓揆的屬下，只能看行政院長臉色行事嗎？賴卓體制，用個人手法把憲法演成牆角戲碼，真是民主之恥！

卓榮泰不到立法院致意及不副署法律，乃至賴總統「甘當小弟」為不副署背書，雖都旨在羞辱立法院；但卓榮泰視民意與民主於無物，其實是在踐踏羞辱自己。而副署權的設計原意在防止總統擴權，賴清德竟將不副署當成擋箭牌，也是將自我羞辱演繹到極致。

說穿了，賴卓體制對預算和法案對人民是否有利，並不在乎；他們心心念念的，只有如何擴張自己權力，將所有政策紅利收歸於己罷了。對如此玩忽憲政、自私自利的執政者，人民還要相信他們是什麼民主進步嗎？