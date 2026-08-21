經濟日報社論／40兆美元國債的華府賭局

美國國債日前突破40兆美元，財政部數據顯示單日公債餘額達40.04兆美元。美聯社

美國國債日前突破40兆美元，財政部數據顯示單日公債餘額達40.04兆美元。代表全球最大經濟體的財政已面臨危機，預算監察機構隨即發出警告，稱「這種財政失當的程度令人痛心」。

真正讓市場神經緊繃的是債務結構。長期以來，美國財政部為了壓低融資成本，刻意偏向發行短期公債，導致每隔幾個月就有天量債務到期，必須不斷借新還舊。今年10年期公債標售利率一度攀至4.68%，創下近19年新高；30年期公債殖利率更在7月底升至接近5.22%的水準。穆迪已在2025年將美國信評下調，理由之一就是財政赤字的結構性惡化，預測到2035年美國赤字占GDP比率將達到9%。這是和平時代的歷史峰值。

市場對美國長期公債的信心正在喪失，摩根士丹利將長天期美債評等調降為中性，貝萊德乾脆改為減碼，德意志銀行更直接點名美國長天期公債是近年全球最不確定的資產類別。過去每逢風險事件，全球資金就會湧入美債避險，但現在卻不再安全。

就在這片混亂之中，美元兌日圓匯率跌破163，觸及1986年以來的40年低點，日圓幾近崩潰。美日兩國隨即採取聯合干預，這是自1998年亞洲金融危機以來，兩國首次協同買入日圓的行動，也是自2011年東日本大震災後時隔15年的再次聯手。日本財務大臣片山皋月公開聲明干預事實，美國財長貝森特表示將毫不猶豫再次介入，川普則把這次干預形容為「友誼的象徵」。

表面上這是盟友出手相助，但美國出手絕非只為情誼。日本是美國公債最大的海外持有國，持有規模高達逾1兆美元。一旦日圓持續貶值，日本為了穩住本國匯率，勢必大量拋售美國公債，換取美元資產。這正是華府最不樂見的場景，因為在美債供給量不斷膨脹、外資買家意興闌珊的當下，再出現日本大量拋售，公債殖利率恐怕更要水漲船高。

此次干預更有一個微妙設計，美方選擇賣出歐元、買入日圓，而非直接拋售美元，這樣既護住了日圓，又避免了美元指數被打壓的負面觀感。但這招管用多久？日本的問題在於它數十年來的超寬鬆貨幣政策已積重難返。套息交易的邏輯只要存在，借日圓換美元去追求更高報酬的資金，就會不斷出現。6月日本央行才剛把利率從0.75%升到1%，但跟美國的利差依然天差地遠。

台灣夾在這場美日聯手護盤的局勢裡，處境的複雜程度並不亞於日本。台灣對美出超在2025年已達1,501億美元，創下史上最高，今年1至7月的累計數字更暗示全年可能衝破2,000億美元。台灣甚至在今年上半年超越中國大陸、墨西哥及越南，成為美國最大的單一貿易逆差來源國，這是26年來首次出現的翻轉。

對川普政府而言，貿易逆差從來不是結構性問題，而是政治問題。台灣的半導體和AI伺服器出口確實在支撐美國科技競爭力，但川普的算盤不是邏輯，2,000億美元的逆差就擺在那裡，川普要的是更多投資赴美、更多採購、更多讓步。台積電在亞利桑那的擴廠已走在這條路上，但隨著台灣出超數字繼續攀高，後續的壓力只會愈來愈具體。

台灣的問題是雙重的，一方面出口過度集中美國，AI晶片、伺服器、高效能運算相關產品幾乎主宰了整個出口結構，一旦美國景氣反轉或川普心情突變，台灣受到的衝擊會最深最重。另外台幣因為大量出超帶來的升值壓力，讓央行的匯率政策愈來愈難操作，長期「阻升不阻貶」面臨極大壓力。

美國財政危機、日圓救援行動與台灣的貿易地位，這三條線其實纏繞在同一個軸上。美國的財政失序迫使它必須維繫每一個能夠吸收美債的盟友，日本的角色尤其關鍵，這就是美國不惜下場干預日圓的底層動機。而台灣以巨額出超換取的貿易紅利，遲早要在政治上付出代價，問題只是時間和形式。

40兆美元的國債不會一夜爆炸，但它正在一點一點地改變全球金融秩序，改變每一個與美元高度糾纏的經濟體。台灣的決策者若只看到出口數字屢創新高，卻不去深思這一切背後的脆弱性，恐怕才是真正讓人憂慮的事。