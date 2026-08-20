聯合報黑白集／鄭麗文該擔心

國民黨主席鄭麗文（左）在彰化縣長參選人魏平政（右）的陪同下，前往彰化市出席行動中常會。記者黃仲裕／攝影

由於選情緊繃，藍綠兩黨昨天都把行動中常會拉到彰化舉行。外界關注的焦點在，已連續三次缺席主席鄭麗文幫藍營候選人魏平政造勢活動的彰化縣長王惠美，到底會不會現身？藍營同志最後仍失望了，王惠美繼續選擇缺席。

這次選舉，彰化是最令人眼花撩亂的縣市，充分映照傳統勢力糾纏和國民黨同志不「同志」的景象。一開始，謝衣鳯、謝典霖的姊弟之爭就讓人倒盡胃口，謝家重男輕女令人不忍卒睹。接著，魏平政在爭議中出線，並未受到黨同志的衷心祝福。然後，想要「六連霸」議長的謝典霖，遭到同黨副議長許原龍的凌厲逼宮，兩人互罵是黑道。

在如此混亂的情勢下，王惠美還軋上一角，打定主意不理黨中央，甚至接連兩天分別與賴清德及卓榮泰同台，讓地方人士氣到七竅生煙。先前曾傳出，賴政府有意延攬王惠美入閣出任內政部長或教育部長，儘管消息遭間接否認，但不排除是「釣魚式」的消息。無論王惠美是否心動，她和藍營中央和地方的心結都已種下。

彰化陷入這樣的紛亂局勢，黨中央難辭其咎。在謝家「姊弟爭」時，鄭麗文未及時介入處理，然後坐視情況一波波惡化，無法阻止。王惠美出不出席中常會事小，但黨同志不再有共同志向，才最可悲。最後如果藍營輸掉縣長，謝家丟掉議長，誰會是笑著的人？