經濟日報社論／AI算力軍備競賽的隱憂浮現

同樣重金押注AI，市場反應卻明顯分歧。 路透

微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜四大科技巨頭日前公布的第2季財報，交出一份表面亮眼、內裡卻已浮現隱憂的成績單。

四家公司2026年資本支出合計逼近7,500億美元，較2025年約4,120億美元幾乎翻倍，AI基礎建設軍備競賽仍未踩煞車。然而，若把焦點從資本支出的規模，轉向企業的現金流體質，就會看到更值得注意的訊號：Alphabet第2季自由現金流罕見轉負，Meta自由現金流也大幅下滑。

值得注意的是，同樣重金押注AI，市場反應卻明顯分歧。微軟、亞馬遜財報後股價走高；Alphabet獲利大增，盤後股價卻下跌；Meta營收優於預期，股價反而重挫。這恐怕不只是短期的市場情緒，而是產業的敘事正在轉向。市場關心的問題，已從誰投得多，逐漸變成更現實的層面：這些錢，到底什麼時候賺得回來？

這樣的狀況，台灣絕不能隔岸觀火。台積電（2330）的先進製程與封裝、記憶體業者的HBM與DDR5，以及鴻海、廣達等AI伺服器業務，都與大型雲端業者的資本支出高度相關。過去兩年，市場習慣一套簡單邏輯，那就是科技巨頭增加資本支出，等於台灣供應鏈訂單增加，企業獲利與股價也跟著上修。

這套邏輯過去確實成立，但背後其實隱藏一個尚未充分檢驗的前提：科技巨頭的資本支出能否不受自身現金流與財務體質限制，長期高速成長？

當然，單憑一季自由現金流，也不能斷言AI投資開始降溫。會計認列、付款時點與折舊年限，都可能造成短期波動。真正需要關注的，不是AI投資會不會結束，而是誰有能力撐到投資回報兌現的那一天。

這也是上述隱憂真正的意義。四大巨頭雖然都大舉投資AI，但財務結構並不相同。微軟有Azure及企業軟體業務提供穩定現金流，亞馬遜有AWS龐大的企業客戶基礎，財務承受力相對充裕。Alphabet與Meta則仍高度依賴廣告收入，Meta同時還必須承擔元宇宙業務長期龐大的虧損。因此，問題已不再只是AI還要不要投資，而是誰的資產負債表，禁得起投資回報一再延後。

台灣供應鏈也不能再把微軟、Google、Meta、亞馬遜簡化成單一的北美CSP需求。未來更重要的，是要逐一檢視不同客戶的資本支出、現金流、獲利來源與財務韌性。對台灣企業、投資人與政府而言，至少有三件事值得重新思考：

第一，上市公司應提高AI客戶集中度與需求風險的揭露透明度。除了呈現訂單成長與營收展望之外，也應讓投資人了解主要客戶資本支出的變化，以及單一或少數客戶對營運的影響程度。唯有資訊更加對稱，市場才能在景氣反轉之前看見風險，而不是等訂單修正後才發現曝險過深。

第二，供應鏈業者必須建立更完整的情境分析能力。企業不能只以AI長期需求不變作為唯一假設，而應進一步模擬：如果某一家大型雲端業者因自由現金流惡化而縮減資本支出10%、20%，甚至延後一年建置資料中心，對自身營收、產能利用率與獲利會造成多大衝擊。

第三，政府產業政策也應正視這項結構性風險。台灣半導體、AI伺服器及相關零組件產業的成長動能，如今高度集中在少數美國科技巨頭的投資決策。這不只是個別企業的客戶集中問題，也逐漸成為國家產業層次的集中度風險，值得納入產業韌性與經濟安全的觀察架構。

算力軍備競賽尚未結束，Alphabet、亞馬遜等公司仍維持極高的資本支出水準。但比賽規則正在改變。過去市場比的是誰投得多。接下來比的，將是誰撐得久，而且最後真的賺得到錢。

台灣過去兩年享受了這場規模競賽帶來的豐厚紅利。下一階段真正的考驗是當競爭進入財務體質與投資回報的淘汰賽後，台灣企業是否仍能站在贏家的供應鏈之中。自由現金流的數字不會說謊；真正容易誤導我們的，往往是只挑自己想看的數字。