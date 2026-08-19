聯合報黑白集／賴清德只發一萬夠嗎

賴清德總統17日表示，明年將會普發現金一萬元，讓全民共享經濟成長成果。圖／總統府提供

賴總統宣布，明年全民將普發現金一萬元，「ＡＩ紅利，全民共享」。記得在野黨去年提案「還稅於民」普發一萬元，府院黨百般杯葛，雙標嘴臉醜陋無下限。沈伯洋當時曾說，普發現金，是中共「窮台促統」的招數。如今，紅帽子像迴力鏢砸向賴清德，證明沈伯洋是信口開河的說謊家。

普發萬元，並不是賴卓體恤民情。今年五月，藍委就針對美伊戰爭，提案發放「全民支援金」；另提案修預算法，明訂稅收超徵賸餘款還稅於民。賴總統不過是趁選前攔胡，把「功德」留給自己。可笑的是，當時卓榮泰批評在野黨提案「阻礙國家建設」，現在卻好意思撒錢買票，把自己當成「施恩者」。

一萬元，承載太多權力算計；但人民拿這一萬元，卻做不了什麼事。賴清德去年說「買個菜就沒了」，今年光外食費就漲三趴。預估明年第一季累積通膨逾二・五％，到手的錢變得更輕薄。難怪蔣萬安有先見之明，建議發兩萬元，否則豈不是開倒車？

賴總統自詡照顧人民，但矛盾的是，有兩千三百多億元普發現金，卻沒有兩千億兌現十三萬戶社宅政見，選擇跳票。吹噓ＡＩ紅利，卻要另立特別條例舉債兩千一百億，推動無人機產業。

說穿了，賴卓鬥爭兩年一事無成，只能發錢買票急救政權。但區區一萬元，怎夠救賴清德的無能？