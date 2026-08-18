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聯合報黑白集／幫李遠算筆帳

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<a href='/search/tagging/2/文化部' rel='文化部' data-rel='/2/108101' class='tag'><strong>文化部</strong></a>長<a href='/search/tagging/2/李遠' rel='李遠' data-rel='/2/226309' class='tag'><strong>李遠</strong></a>針對文化部預算被刪凍，表示「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先刪媒宣費」。 聯合報系資料照
文化部長李遠針對文化部預算被刪凍，表示「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先刪媒宣費」。 聯合報系資料照

對於預算被凍刪，文化部長李遠怒批：「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化」。李遠言重了！文化部被凍刪金額，僅占其總預算三百億元的一趴；再稍一算帳，便知刪這些錢是刪其「滅國滅文化」，刪得理所當然。

扣除統刪和「凍而未刪」者，文化部被刪減的預算不到三・七億元。立委將矛頭指向文化部，主要是文化部的補助及投資太浮濫，成了「補助自己人」和「暗助綠營打手」的小金庫。這些質疑，並非沒有道理。

只看幾件受矚目的大案：炒作「芒果乾」的電視劇《零日攻擊》，政府共投資補助超過一・一億元；親綠導演九把刀的電影《功夫》，拿到超過一・五億元；民進黨前立委姚文智投資的電影《甘露水》，獲得七千萬元補助。僅這三件加總，即將近三・四億元，接近文化部被刪減的預算。

這些事例，說明賴政府根本不用「靠媒體宣傳費媒宣」。李遠抱怨預算被大刪，根本是無病呻吟。只要省下不該給的補助和投資，文化部非但不會成為刪預算的眾矢之的，還能省下更多錢供運用。

要論「滅國滅文化」，民進黨才是罄竹難書的佼佼者。這些年，民進黨改課綱、阻兩岸交流，故宮拒絕再保存收藏諸多國寶的「蘭千山館」館藏，皆昭昭在目。李遠曾是國民黨黨國體制寫手，他是真不知，還是裝傻？

社論 李遠 文化部

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