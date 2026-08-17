經濟社論／主權基金應成台灣國家戰略新支柱

南韓政府宣布，將於明年成立規模20兆韓元（約140億美元）的新主權基金，專責投資人工智慧（AI）、資料中心、基礎建設及其他戰略性產業。這項政策不只是新增一檔政府基金，而是將南韓國家資本導入未來產業，透過長期投資培養國家競爭力，也反映21世紀的國際競爭，不只是企業之間的競爭，更是國家資本配置能力的競爭。

這項發展，對台灣具有重要啟示。

近期台美關稅新局揭示一項新的國際經貿趨勢：未來各國競爭的不再只是關稅高低，而是供應鏈韌性、科技自主能力及國家資本支持產業轉型的能力。美國藉由關稅政策、產業補貼及投資誘因，引導全球供應鏈重組；歐盟、日本及南韓也透過政策性金融與主權基金，加速布局AI、先進製造及關鍵基礎設施。全球競爭正逐漸由市場競爭走向國家戰略投資的競爭。

對台灣而言，台美關稅談判真正帶來的挑戰，不只是出口成本變化，而是企業必須因應全球供應鏈重組、AI革命及地緣政治風險，加速海外布局與技術升級。如果政府仍以租稅優惠、補貼或短期紓困作為主要政策工具，固然有助於減輕企業壓力，但難以支撐企業未來十年的競爭力。台灣真正需要建立的，不是另一個補貼機制，而是一個具有長期投資能力的國家主權基金。

2010年代以前，各國主權基金主要追求財務收益；2020年代之後，主權基金逐漸轉型為國家戰略投資平台。挪威政府退休基金重視長期財富管理；新加坡政府投資公司（GIC）及淡馬錫控股積極布局全球科技、金融及基礎建設；沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）肩負推動產業轉型的使命。這顯示全球競爭已從「資本市場競爭」進入「國家資本競爭」（State Capital Competition）的新階段。未來各國比拚的不只是企業競爭力，更是政府能否運用長期資本支持關鍵產業發展。

尤其值得借鏡的是南韓的制度設計。新基金雖設於韓國投資公社（KIC）架構下，但投資決策獨立運作，並與外匯存底嚴格區隔，基金收益主要用於持續再投資，避免受到短期政治因素影響。其資金來源則由國營金融機構共同出資，兼顧財政穩健與長期投資，這種治理模式值得台灣參考。

事實上，台灣具備成立主權基金的條件。除了充裕的資本市場與完整金融體系，更擁有全球領先的半導體、資通訊及AI供應鏈優勢。政府近年積極推動AI政策、打造亞洲資產管理中心及發展六大核心戰略產業，若能建立主權基金，將可成為支撐國家產業政策的重要資本平台，以長期資金投資六大核心戰略產業及供應鏈國際布局，提升台灣產業的全球競爭力。

對台灣而言，問題已不是要不要成立主權基金，而是如何儘速完成制度設計。當然，成立主權基金並非毫無爭議，社會關心是否動用外匯存底、是否增加財政負擔，以及如何避免政治介入等問題。然而，國際經驗已提供答案。台灣可透過制定《國家主權基金條例》，建立獨立董事會及專業投資委員會，落實資訊公開、績效評估及立法院監督；資金來源亦可採多元模式，由國家發展基金、公股股權收益、國營事業盈餘、超額稅收及政策性金融機構共同投入，而非直接動用中央銀行外匯存底，以兼顧財政紀律、金融穩定與投資效率。

沒有主權基金的台灣，只有世界級企業，卻沒有世界級的國家資本戰略。政府應把握台美關稅新局與全球供應鏈重組的契機，儘速推動《國家主權基金條例》立法，建立兼具專業治理、透明監督及長期投資能力的國家主權基金，讓台灣雄厚的資本實力，轉化為支持AI、關鍵技術及未來產業發展的戰略力量。唯有如此，台灣才能在全球科技競爭與國際經貿秩序重組中持續保持領先，掌握下一個世代的發展契機。