聯合報黑白集／扁家那些事

前第一千金陳幸妤指控「前夫」趙建銘誤診妻兒傷勢，還大搞婚外情。圖／讀者提供

前第一千金陳幸妤最近以「前妻」身分大爆料，指控「前夫」趙建銘誤診妻兒傷勢，還大搞婚外情，比八點檔還吸睛。趙建銘的診所則張貼公告，強調「趙醫師已非公眾人物」，不回應私人事項。趙建銘急著卸下「前駙馬」角色，雖說清官難斷家務事，但爭議不會隨之落幕。

趙建銘的駙馬光環，早因「三井宴」台開內線交易案褪色。當年風光的總統女婿身分，如今留下的是前第一親家父子雙雙入獄的司法紀錄：趙建銘被判刑三年八月，父親趙玉柱判刑四年。陳幸妤當年一度護夫心切，痛罵公公「自己做事不敢承擔，恨死他了」，如今她也開撕前夫的瘡疤。

陳幸妤開地圖砲，獲得父親陳水扁、弟弟陳致中隔空聲援，但扁家舊帳也再度被掀鍋討論。陳水扁涉及四大貪汙弊案已遭判刑廿年定讞，但除了國務機要費案二○二二年因除罪化獲判免訴確定，另有案件因病停審；扁保外就醫超過十一年，扁嫂吳淑珍涉案也因健康因素而停審，陳致中也曾因洗錢罪、偽證罪入監服刑。前第一親家爭議多，但比起前第一家庭的司法紀錄仍然相形見絀。

陳水扁和趙建銘家族雖然都是昔日的公眾人物，但前總統和前駙馬當年藉勢藉端吃香喝辣的身影，即使淡出鎂光燈，國人仍記憶猶新。「前權貴」不僅要面對法律制裁，也逃不開社會公評。