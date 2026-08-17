聯合報社論／否定國會的毀憲政府，造就總預算內耗
立法院遲至八月十四日才完成今年總預算審議，延宕三五一天，創下我國憲政史上的紀錄。立法院長韓國瑜在協商時的「驚天一怒」，搶在明年總預算送國會前達成立院憲政任務，但總統府、行政院仍進行政治攻擊，痛批國會不合理刪凍；韓國瑜要朝野各退一步，更要求行政院不可以「不執行、不副署」，要展現尊重法治的憲政風範，但未得到善意回應。
立法院審議總預算，是在看緊人民荷包；去年還大砍了兩千多億元，今年只象徵性通案小砍四百八十億元，相當客氣；尤其臨表決前大轉彎，六三四億無人機預算一毛未刪未凍。真正表決的關鍵項目，都充分顯示當前的憲政僵局，尤其是行政院長卓榮泰四個月的薪資凍結案，要求卓榮泰必須依法編列預算與副署法律後，經立法院同意才能動支。總統府國務機要費兩千萬也一樣，要總統履行憲政義務後始可解凍。這些都是政治決議，要凸顯賴卓政府毀憲作為的不合理。
問題是，賴總統上任以來，先是推動大罷免，後是縱容行政院以「不副署，不執行」的毀憲作為，全面否定國會功能與價值。當賴清德不能依照民主常軌，接受民進黨在國會為少數，必須尊重在野聯盟多數意志時，各種憲政僵局就層出不窮。監察院、通傳會（ＮＣＣ）人事過不了關，編列預算自然失去意義；當總統提出的檢察總長人選遭立法院否定時，總統隨即命其以「代理總長」來執行任務，全然不把立法院放在眼中。這種倨傲獨裁的毀憲作為，怎能不讓國會跳腳反彈，並以更大力量對行政部門加套緊箍咒？這次總預算刪凍項目，就多屬這種政治反擊的作為。
但國會監督力道再猛，碰到目無國會的「賴皮政府」，也實在很無奈。行政院不依法編列軍人加薪預算，立法院才使出罷審總預算的手段；「賴皮政府」不在乎，馬上使出新興計畫不推動會讓ＴＰＡＳＳ停擺等政治攻擊，國會才再清出可以先支用等決議來解套。但在政治攻防間，立法院擱置總預算審議，並不能有效集結成政治爭衡力量，反而在賴政府強勢行政和網軍側翼呼應下，漸落下風，在野黨才讓延宕已久的總預算程序重新啟動。
「賴皮政府」所以有恃無恐，關鍵在於這兩年惠於ＡＩ與半導體產業爆發，稅收極佳，政府不缺錢；加上連立法院立的法都可以任意解讀，行政權大權在握，錢要怎麼花就怎麼花。卓榮泰聲望再低，賴清德也無動於衷，因為很難再找到如此厚顏好使的閣揆，能為總統受過揹鍋。國會抗議再大聲，也是狗吠火車，難以有效制衡「賴皮政府」。
當行政部門有權又不缺錢，總統帶頭毀憲，縱容政院濫用「不副署，不執行」等作為來對抗國會，在野黨又拿不出強而有力的抗衡對策，立法院就是隻被拔了牙的老虎。立法院還沒有完成總預算審議，行政院就先祭出追加預算，要把立委刪減的預算「補回來」。對立法院總預算的審議權，行政院表面上尊重，實際上根本不在乎立法院怎麼決定、何時決定。
當「賴皮政府」以毀憲為能事，不以憲政僵局為意，不在乎國會主張，卻還天天喊著要「守護民主」，不知這「民主」二字從何而來？或許對民進黨來說，台灣現在僅有的殘缺式民主，不是憲政體制，不是國會意旨，而是只靠一張張的選票結果，勉強撐住的民主門面。韓國瑜的卑微聲音，說明了立法院的運作只是個內耗的笑話；憲政體制癱瘓，有護憲責任的總統要擺爛下去，老百姓會用選票讓「賴皮政府」學到教訓。
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