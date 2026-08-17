聯合報社論／否定國會的毀憲政府，造就總預算內耗

立法院日前處理115年度總預算案和公投案，國民黨團總召傅崐萁與民進黨團總召蔡其昌在議場內各自和黨籍立委溝通表達立場。聯合報系資料照

立法院遲至八月十四日才完成今年總預算審議，延宕三五一天，創下我國憲政史上的紀錄。立法院長韓國瑜在協商時的「驚天一怒」，搶在明年總預算送國會前達成立院憲政任務，但總統府、行政院仍進行政治攻擊，痛批國會不合理刪凍；韓國瑜要朝野各退一步，更要求行政院不可以「不執行、不副署」，要展現尊重法治的憲政風範，但未得到善意回應。

立法院審議總預算，是在看緊人民荷包；去年還大砍了兩千多億元，今年只象徵性通案小砍四百八十億元，相當客氣；尤其臨表決前大轉彎，六三四億無人機預算一毛未刪未凍。真正表決的關鍵項目，都充分顯示當前的憲政僵局，尤其是行政院長卓榮泰四個月的薪資凍結案，要求卓榮泰必須依法編列預算與副署法律後，經立法院同意才能動支。總統府國務機要費兩千萬也一樣，要總統履行憲政義務後始可解凍。這些都是政治決議，要凸顯賴卓政府毀憲作為的不合理。

問題是，賴總統上任以來，先是推動大罷免，後是縱容行政院以「不副署，不執行」的毀憲作為，全面否定國會功能與價值。當賴清德不能依照民主常軌，接受民進黨在國會為少數，必須尊重在野聯盟多數意志時，各種憲政僵局就層出不窮。監察院、通傳會（ＮＣＣ）人事過不了關，編列預算自然失去意義；當總統提出的檢察總長人選遭立法院否定時，總統隨即命其以「代理總長」來執行任務，全然不把立法院放在眼中。這種倨傲獨裁的毀憲作為，怎能不讓國會跳腳反彈，並以更大力量對行政部門加套緊箍咒？這次總預算刪凍項目，就多屬這種政治反擊的作為。

但國會監督力道再猛，碰到目無國會的「賴皮政府」，也實在很無奈。行政院不依法編列軍人加薪預算，立法院才使出罷審總預算的手段；「賴皮政府」不在乎，馬上使出新興計畫不推動會讓ＴＰＡＳＳ停擺等政治攻擊，國會才再清出可以先支用等決議來解套。但在政治攻防間，立法院擱置總預算審議，並不能有效集結成政治爭衡力量，反而在賴政府強勢行政和網軍側翼呼應下，漸落下風，在野黨才讓延宕已久的總預算程序重新啟動。

「賴皮政府」所以有恃無恐，關鍵在於這兩年惠於ＡＩ與半導體產業爆發，稅收極佳，政府不缺錢；加上連立法院立的法都可以任意解讀，行政權大權在握，錢要怎麼花就怎麼花。卓榮泰聲望再低，賴清德也無動於衷，因為很難再找到如此厚顏好使的閣揆，能為總統受過揹鍋。國會抗議再大聲，也是狗吠火車，難以有效制衡「賴皮政府」。

當行政部門有權又不缺錢，總統帶頭毀憲，縱容政院濫用「不副署，不執行」等作為來對抗國會，在野黨又拿不出強而有力的抗衡對策，立法院就是隻被拔了牙的老虎。立法院還沒有完成總預算審議，行政院就先祭出追加預算，要把立委刪減的預算「補回來」。對立法院總預算的審議權，行政院表面上尊重，實際上根本不在乎立法院怎麼決定、何時決定。

當「賴皮政府」以毀憲為能事，不以憲政僵局為意，不在乎國會主張，卻還天天喊著要「守護民主」，不知這「民主」二字從何而來？或許對民進黨來說，台灣現在僅有的殘缺式民主，不是憲政體制，不是國會意旨，而是只靠一張張的選票結果，勉強撐住的民主門面。韓國瑜的卑微聲音，說明了立法院的運作只是個內耗的笑話；憲政體制癱瘓，有護憲責任的總統要擺爛下去，老百姓會用選票讓「賴皮政府」學到教訓。