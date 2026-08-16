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聯合報社論／台灣民主自信開放，何必學中共搞封鎖

聯合報／ 社論

大陸國台辦日前上線的「台青e家」平台遭<a href='/search/tagging/2/陸委會' rel='陸委會' data-rel='/2/104793' class='tag'><strong>陸委會</strong></a>封鎖。 圖／截自「台青e家」網站
大陸國台辦日前上線的「台青e家」平台遭陸委會封鎖。 圖／截自「台青e家」網站

大陸國台辦推出的「台青ｅ家」服務平台，最近遭陸委會封鎖。值得台灣社會警惕的，不是這個網站具有多大的威脅與滲透力，而是賴政府的反制已落入對方的一貫思維：看不順眼，就封起來；認定有風險，就讓人民看不到。

中共推出以台灣青年為對象的平台，涉及赴陸求學、就業與實習，政府當然有理由檢視其是否涉及違法招募、個資蒐集，以及更廣泛的國安與統戰風險。問題不是政府「能不能管」，而是民主政府應該「怎麼管」。

陸委會提出《兩岸人民關係條例》作為依據，其中條文確實規範了大陸學校在台招生、赴陸任職仲介及特定宣傳行為。然而，這些禁止特定行為的法條，是否就等於授權行政機關可以直接將整個網站的ＤＮＳ解析關閉？畢竟，「行為違法」與「封鎖手段合法」之間，隔著民主法治最重要的程序正義。政府若認定網站上有違法內容，應針對該內容依法查處；台灣若有人違法招募或刊登廣告，應依法裁罰；若涉及個資風險，可提出警示並追究責任。然而，直接讓整個網域在台灣「消失」，卻是另一個層次的行政濫權。

ＤＮＳ封鎖看似只是技術動作，實質上卻是行政權對資訊流通的直接干涉。當政府決定斷開連結，受影響的不只是網站經營者，還包括人民的資訊接收自由與網路通訊權利。近年來台灣已建立一套以ＤＮＳ ＲＰＺ等技術快速阻斷網站的數位治理模式，從打詐、緝毒到兒少保護，都能迅速封鎖。但當工具變得便利，更須依法授權，不能只是以封鎖為能事。何況曾發生過刑事局偵辦毒品案時，原欲封鎖特定非法App，卻因文書轉檔失誤將微軟公用的子網域列入黑名單，導致金融機構、醫療院所等在內的二點三萬個合法網站停擺數小時。

封網固然好用，但中共對網路的「管理效能」，絕對不是標榜自由開放的台灣應該師法的。這正是民主與威權最根本的差異。中共不必向人民解釋為何封鎖外部網站，因為其政治邏輯建立於資訊控制之上。台灣面對大陸的資訊戰，若也直接採取「我認為你有問題，所以讓你消失」的思維，我們在制度上究竟比對方優越在哪裡？

成熟的國安政策不應害怕公開透明。政府若認定「台青ｅ家」違法，就應明確公布違法頁面、適用法條、處分依據、封鎖期限與定期檢討機制；而非僅用「統戰」、「心理戰」等籠統政治詞彙概括一切。更重要的是，必須建立可被挑戰的行政救濟程序，否則昨天被封的是詐騙網站，今天被封的是大陸網站，明天或許就是其他爭議資訊平台，甚或是政黨官網與人民貼文。執政者不能因為對方「很討厭」，就棄守民主制度的法則。

面對中共，台灣當然不能天真；統戰、認知作戰與數位滲透都是真實的安全挑戰。但正因我們面對的是一個高度控制資訊的威權政權，台灣更該證明自由開放的防衛韌性制度優越性。我們不能一邊批評中共封鎖資訊，一邊師法中共將封鎖當成治理能力的展示。

值得驕傲的民主，不在政府有能力阻擋網站，而是政府即使具備封鎖技術，也必須依照民主開放與法治的原則回答：法律授權在哪？必要性在哪？比例原則在哪？誰來監督？如何救濟？這才是台灣面對中共統戰應有的自信，卻從未在陸委會的政策中體現。

至於封網之外，還以「所謂的傳播學者」輕蔑回應大學教授的專業質疑，那個「所謂的陸委會副主委」踐踏過台東縣長與農民，再踩踏學者，不過是反映賴政府的權力傲慢與文明水準而已。

社論 國安 台青ｅ家 陸委會 網際網路 兩岸人民關係條例

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