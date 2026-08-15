聯合報黑白集／多少人間不平事

台南市議會議長邱莉莉（前右）、副議長林志展（前左）賄選案檢方二審上訴遭駁回，涉案9人無罪確定。 聯合報系資料照

同一天，兩個司法案件，凸顯台灣社會的極度不公。一件是，一名清潔隊員自首侵占價值四元的回收廢棄物，檢察官起訴，但請求判決免刑或緩刑。另一件是，喧騰四年的台南市議長邱莉莉等人的賄選案，最高法院駁回檢方上訴，全案九人全部獲判無罪確定。正在選舉前夕，好一個「還他清白」！

去年一名北市清潔隊員因拿了殘值卅二元的電鍋送給拾荒婦，遭依貪汙和侵占起訴，地院好不容易將他從五年刑期減為三個月，但事件已引起社會極大不平。如今，又有清潔隊員因拿了殘值四元的回收物去做裝置藝術被訴；清潔隊的人格和名譽，就真的比較賤嗎？還是他們花不起錢請律師？

再看台南議會賄選案，當年綠營為爭逐地方政治及經濟利益，由民進黨中執委郭再欽擔任總操盤手，不惜買票購屋利誘及黑道威嚇兩路並進，要脅跨黨派議員支持邱莉莉為議長。而郭再欽，正是學甲爐碴案及台南光電開發案的要角。當時的民進黨副秘書長林飛帆，還直接點名郭再欽應退黨，並痛批台南黑金亂象是民進黨「集體鄉愿」的結果。如今司法還一夥人「清白」，是反證林飛帆「血口噴人」嗎？

所謂「竊鉤者誅，竊國者侯」，正是這般景象。清潔隊員和議員都是公務員，行為偏差程度十萬八千里，但有沒有黨證，仍決定了司法的最後裁判。