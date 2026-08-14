經濟日報社論／兒少未來帳戶別淪為朝野角力場

國民黨、民眾黨去年底共同提出台灣未來帳戶構想，經修正為「台灣兒少成長及未來帳戶條例」（簡稱藍白版）。聯合報系資料照

國民黨、民眾黨去年底共同提出台灣未來帳戶構想，經修正為「台灣兒少成長及未來帳戶條例」（簡稱藍白版），於7月24日立院三讀通過，已於8月7日發文給行政院、總統府，依憲法規定，若行政院未提覆議，總統應於收到後十天內公布並實施。

行政院收到函文後表示，將以5月底提出的「成長津貼」（簡稱政院版），按既定規劃明年起實施；對於藍白版，將依憲法採適當作為，以維護憲政秩序，可能不副署，或副署公布後聲請釋憲但不執行。一場大規模的朝野對抗，又將展開。

首先，比較藍白版和政院的重點差異。藍白版分為兒少成長津貼及未來帳戶兩筆政府撥款。為兒少儲蓄的「未來帳戶」共39萬元，包含0歲「啟動金」6萬，及7至18歲共33萬的「撥補款」。為減輕養育兒少負擔，家長可自由動支的「兒少成長津貼」共75萬，包括7歲前共42萬及7-17歲共33萬。兩者合計可獲得114萬元。

政院版則是以5月底拋出的「成長津貼」為主，6歲前月領5,000元；6至18歲月領2,500元，共領現金72萬。另外，仿效在野黨的「投資兒童未來」構想，6至18歲由國家月撥2,500元到「兒少成長專戶」，共36萬，合計108萬，比藍白版少6萬。政院版每年預算約1,851億元，比藍白版的2,162億少310億。

藍白版未來帳戶的特色是，為幫兒少多加儲蓄，政府撥存比政院版多，也鼓勵家長以開戶人名義存入，每年最高20萬；兒少的法定代理人的雇主可贊助存款，每年最高5萬，或直接捐贈基金，主管機關應提供獎勵及免稅。政院版並無家長或雇主相對撥存的設計，儲蓄規模比較有限。

另一重大差異，就是藍白版訂立專法，自公布日起施行。政院版則以行政命令方式執行，於明年上路，反而埋藏憲政和法理的爭議，甚至打臉自己聲稱的「維護憲政秩序」。

藍白版是立法院決議之法律案，依憲法第57條，政院如認為有窒礙難行，得於該決議案送達政院十日內，移請立院覆議。如經出席立委三分之二維持原案，行政院院長應即接受該決議而付諸執行，或辭職下台。

賴政府執政以來，屢以立院決議的法律案涉及增列預算，而引憲法第70條「立院對於政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，指稱立院逾越憲政分際，侵害政院提出施政方針及編製預算等憲法權力，實有張冠李戴之疑慮。因為國家最高立法機關的立法院，代表人民行使立法權，本來就有提起並議決法律案及國家其他重要事項之權。立院議決之「兒少成長及未來帳戶條例」，絕對是法律案，而非預算案，自無憲法第70條之適用，無違憲爭議。

反而是政院版以行政命令方式推動，明顯牴觸預算法，尤其第5條明訂「經費是依法定用途與條件得支用之金額」、「法定經費之設定、變更或廢止，以法律為之」，不容行政機關以行政命令設定經費或支用。更明顯違反中央法規標準法，包括第5條對於給予人民鉅額津貼或專戶此等「關於人民之權利、義務者，應以法律定之」，以及第6條的「應以法律規定之事項，不得以命令定之」。何況，賴政府擬以命令方式行之，仍須依第7條「各機關訂定之命令，應…即送立院，應提報立院會議。…經有關委員會審查後，發現有違反或牴觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之者，應提報院會，經議決後通知原訂頒機關更正或廢止之」，最後仍躲不過立院審議這道關卡，恐怕是欲速則不達。

最後，在總統權力至大的美國，尤其偏好以行政命令施政的川普總統，在推動川普專戶方面，仍謹守「以法律定之」的原則，依據國會去年通過的「大而美法案」（BBB法案），於今年7月4日推動實施。藍白版發想於川普專戶，以專法明訂權利義務，完全符合憲法，也未牴觸法律。政院版參考藍白版，時序上較落後，卻以行政命令彎道超車，徒增違憲觸法爭議，對抗又橫生枝節而無法落實政策，還不如趕緊提出嚴謹的法律案，爭取在野黨支持和合作，贏得民眾的認同。