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聯合報黑白集／偷渡升級，海防降級

聯合報／ 黑白集

中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇來台，疑於上月32日從新北市<a href='/search/tagging/2/八里' rel='八里' data-rel='/2/110033' class='tag'><strong>八里</strong></a>區海灘上岸。 圖／<a href='/search/tagging/2/海巡' rel='海巡' data-rel='/2/105769' class='tag'><strong>海巡</strong></a>署提供
中國大陸籍欒姓、于姓男子涉駕橡皮艇來台，疑於上月32日從新北市八里區海灘上岸。 圖／海巡署提供

兩名陸客駕橡皮艇闖渡八里，在台遊蕩六日，才被查獲。正當漢光演習，傳出這樣的消息，不禁令人對國家海岸巡防能力感到憂心。海巡署稱，雷達操作手當天曾鎖定忽隱忽現的目標，卻判斷是海浪干擾的雜訊，而自行將光點刪除。如此「自刪」的海巡，令人無言。

偷渡客的說法，充滿疑點。第一，兩人聲稱，從福建駕橡皮艇出海釣魚迷航，不知不覺抵達台灣。但他們上岸後並未求救，迷航之說極不可信。第二，福建漁港到八里至少一六○公里，絕非橡皮艇可以輕鬆抵達，極可能是在中線附近由大型母船將他們放下。第三，兩人在台遊走六日，還到過台中，是否在台有其他內應或協助者，亟待調查。

政府的處理，同樣令人困惑。第一，我方釣客發現陸艇，報案多日後，警方才查獲偷渡客。「社會韌性」可圈可點，「行政韌性」則不及格。第二，釣客機警報案，竟遭海巡施壓封口，還說「這是在保護你」；也因此，消息遲了十幾天才曝光。第三，海委會主委管碧玲裝聾作啞，把事情都踢給海巡署，基層雷操手受懲，上層卻不擔責。

台灣的海岸被隨便兩個陸客、一艘橡皮艇攻破，而八里距總統府車程不過廿公里。政府天天高喊添購高科技武器，如果人員素質及士氣不提升，又有何用？偷渡客在升級，我們的海防在降級，怎麼辦？

社論 黑白集 海巡 偷渡 漢光演習 海委會 八里

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