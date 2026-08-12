聯合報黑白集／何不叫陳時中選市長

行政院政委陳時中。聯合報系資料照

慈濟購捐ＢＮＴ疫苗，遭不肖人士騙走十億元。當年的防疫指揮官陳時中稱，他選台北市長時，有人抹黑他「擋慈濟買疫苗」；如今真相大白，這些人該道歉。綠營也痛批蔣萬安造謠，要他還阿中公道。「指揮官光環」再度閃爆選戰，不知情的人，還以為陳時中又要披甲戰萬安了呢！

「慈濟受騙記」接續「毒油案」殺進首都選戰，陳時中兩案都砲火十足，綠營軍心大振。四年前陳時中選北市長，總幹事是綠委吳思瑤，這回她激情高呼「還陳時中公道」，卻忘記自己現在是沈伯洋競選總幹事。也難怪，民眾覺得黑熊被「邊緣化」。

阿中一出馬，戰情立即穿越到蔣陳當年在立院針鋒相對。綠營痛批蔣萬安「信慈濟還是信民進黨」之說，是「詐騙政治」。但如果慈濟被騙等於陳時中「英明先知」，由他再選市長扳倒蔣萬安，才算還公道吧？如今委屈陳時中替無功績可炫耀的沈伯洋抬轎，民進黨怎對得起防疫英雄？

「道歉陳時中，票投沈伯洋」才是詐騙政治。女律師利用慈濟買疫苗騙錢，沈伯洋假手陳時中討公道騙選票。弔詭的是，綠營把陳時中捧得英明絕頂，卻只讓他當「轎夫」；可見，連同志都不信阿中比沈伯洋更強。

很多疫歿者遺族，也在等公道。「時鐘抬黑熊」正好提醒他們：阿中欠的道歉，就讓沈伯洋來還。