聯合報社論／漢光亂象，「美語老師」肯定沒教過

漢光演習第5天，陸軍後勤指揮部昨演習彈藥運補作業，一輛載運砲彈的鷗翼車疑因重心不穩，48顆8吋榴彈砲意外滾落路面及邊溝。圖／讀者提供

辛苦了，風雨中操演不懈的國軍弟兄姊妹們！

漢光演習持續進行。在中共軍隊圍島巡航、海警執法巡查常態化後，我國這項年度實兵演練，如何檢驗指揮、應變與防衛能力，備受關切。今年演習有多項新措施，包括反斬首作戰、台美合作、隨軍記者等，都頗受矚目。其中得失值得討論，而演習期間的一些亂象，也值得檢討。

漢光首日便模擬反斬首作戰。賴總統親自參與萬鈞演練，登上雲豹甲車前往國家政軍指揮中心，並利用三波車隊欺敵防止斬首。美國總統川普今年在委內瑞拉和伊朗發動斬首戰，給各國領導人帶來莫大震撼，對台灣的啟示自不在話下。漢光首日深夜，賴總統全副裝備按照劇本完成緊急轉移。中共應尚不具備美國同等能力，但萬鈞劇本能否抵擋完美結合ＡＩ、情報與電子戰的川普式精準斬首，仍令人存疑。

媒體注意到，萬鈞演練和其他操演都有美方人員現場觀察。這些人員被暱稱「美語老師」，過去猶抱琵琶，今年不再遮面；連美國在台協會也配合演習，推出「韌性台灣」系列。川普說出「不想派兵到九千五百英里外打仗」後，美方仍須適度釋出嚇阻訊息，而賴政府更迫切需要「美語老師」來反駁棄台論或疑美論。

國防部長顧立雄說得直白：台美軍事合作比大家想像的還要多，外界所見「美語老師」只是其中一部分；台灣正致力深化與美軍印太司令部的軍事交流。不過，流傳一時的中共二○二七攻台「戴維森窗口」，前美軍印太司令和賴清德都是靠想像；但中共對美和對台戰略作為卻不靠想像。過去「美語老師」不作聲張的顧慮並未消失，如果中共升高報復，台灣承受的代價太高。美國國防部次長柯伯吉訪陸計畫受阻多時，一四○億美元對台軍售案則只聞樓梯響，台灣安全更不能只靠高度不確定性的美軍護台論壯膽。

演習中被拿來炫耀的，還包括國防部釋出後備動員部隊使用美援M4A1步槍訊息。這些裝備，是近年美國對台無償軍援的一部分，象徵美國力挺台灣防衛。但美方曾發現其中包含潮濕發霉的戰術背心與防彈衣，而M4A1步槍配上國造子彈也會頻繁卡彈，軍方還得花錢善後。這些美國軍援，民心作用大於實戰需求，政治意義也高於漢光驗證。

漢光演習現場觀察者還有媒體，隨軍記者制已被納入演習驗證課目，這也是師承美國。二○○三年第二次波斯灣戰爭期間，美國把記者「嵌入」部隊隨軍行動，將部分戰場景象帶進民眾生活，贏得輿論支持。軍事透明化有助爭取國際支持，強化即時戰場論述與全民國防認知；但軍事邏輯畢竟不同於媒體邏輯，戰爭「公關化」趨勢恐模糊戰爭與戰備本質。過去漢光演習曾被譏作秀，未來會不會升級為「實境秀」，同時考驗軍方與媒體。

其實記者不必隨軍行動，已可看到一些演習亂象。台東街頭，M60A3戰車連底部駕駛逃生門蓋板掉落都不知道；苗栗頭屋路段，民間大貨車載運彈藥，在下坡連續彎道甩飛四十多枚榴彈砲。不論螺絲脫落或繫固帶鬆脫，都屬人為意外。而配合漢光演習舉行的城鎮韌性演習期間，行政院突然停電近一小時，竟然怪罪總預算未過；不見「韌性」，只有「任性」。就像只在北部和中部演練的斷網，不是驗證政府應處能力，卻是測試人民斷網耐力。

「美語老師」會給漢光演習打幾分，外界不得而知。但外界看到的一些演習亂象，則顯得有些不可思議。漢光亂象，「美語老師」肯定沒教過！