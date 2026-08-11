經濟日報社論／斷網不能斷經濟 台灣須補韌性缺口

配合2026年城鎮韌性（防空）演習，台灣首度實施大規模「行動網路降速演練」，中部七縣市（8/10）與北部七縣市（8/13）分區進行。記者黃仲裕／攝影

配合2026年城鎮韌性（防空）演習，台灣首度實施大規模「行動網路降速演練」，中部七縣市（8/10）與北部七縣市（8/13）分區進行。演練期間僅降低手機行動上網速度，語音通話、簡訊、緊急電話110／119及家用固定網路和Wi-Fi皆不受影響。這是首度演練「行動網路受阻」，模擬戰時通訊受阻的情境。

可能會發生民眾外送App無法下單、掃碼付款失敗、網路銀行無法使用等情況，光是半小時的輕微降速，就會在日常生活與商業交易造成諸多不便。若真有一天網路不是「慢一點」，而是徹底切斷呢？台灣準備好了嗎？

台灣是高度數位化的經濟體，行動支付普及率在近年已達九成，絕大多數的金融交易、商業往來、政府服務都在網路上完成。此次演習已讓金管會發出公告提醒，指出銀行App、電子支付、網路下單都可能受影響，建議投資人提前完成交易或切換至固網，這還只是行動網路降速的情況。

一旦台灣面臨真正的通訊中斷，衝擊規模將不可同日而語。國際研究機構的評估顯示，台灣數位通訊若遭切斷，每日經濟損失可能超過5,500萬美元，月累計逾16億美元，而這還只是島內的直接損失，尚未計入半導體供應鏈中斷對全球造成的影響。台積電的生產一旦因通訊中斷而停頓，全球電子、汽車、醫療器材等產業將同步受衝擊，英特爾前執行長基辛格甚至警告，若台灣發生大規模停電導致晶圓廠停擺，那衝擊將比上個世紀的經濟大蕭條還要嚴重。

台灣對外的數位連結，幾乎完全依賴海底電纜。台灣目前擁有多條連接亞太與美洲的國際海纜，是整個亞太區域數位流量的關鍵節點。問題是這些電纜穿越的海域，正是大陸宣稱擁有管轄權的範圍。中國解放軍的作戰思想早已將資訊戰列為關鍵，切斷對手的通訊脈絡，被視為「體系破壞」的核心手段之一。

近年多起疑似蓄意破壞海纜的事件在波羅的海和紅海接連發生，施害者往往以漁船或商船為掩護，最終難以追責。台灣並非沒有注意到這個威脅，數位部已將部分海纜列為關鍵基礎設施，但從列管到真正有能力防禦與快速修復，中間的距離仍很遙遠。

面對這個漏洞，台灣近年積極推動低軌衛星通訊作為備援方案。中華電信已與OneWeb、Astranis等業者合作，布局「海地星空」多軌衛星策略；國家太空中心也正推進自主低軌衛星計畫。2025年底台灣東部大地震造成多條國際海纜受損後，低軌衛星在緊急通訊上的角色重新獲得重視。

衛星備援是必要的，但不是萬能的。目前台灣最實際可用的低軌衛星服務，下載速度約在90至100Mbps，衛星數量遠不及Starlink的萬顆規模，在大規模災害或戰時高度通訊需求的情境下，調度空間相當有限。Starlink本身因法規問題尚未正式在台灣落地，立法院雖正審議相關電信法修正，但在國家安全審查與外資持股限制之間的拔河，短期內難有定論。此外，衛星通訊終究仰賴地面接收站，若地面基礎設施本身受到打擊，再多顆衛星也是杯水車薪。

真正的通訊韌性，不能只靠單一備援路徑，而必須建立「多層次、多路徑、去中心化」的通訊架構。海纜、微波中繼、低軌衛星、固網，每一個環節都要有獨立運作的能力，彼此之間又能即時切換。這不是一項工程計畫，而是一套必須持續演練、不斷壓力測試的國家系統。

半小時的降速演練，讓部分民眾第一次真切感受到「沒有網路的生活」是什麼樣子。一旦情境變成真實衝突中的通訊中斷，沒有人會事先通知，也沒有30分鐘後自動恢復這回事。

政府有責任對人民說清楚，台灣數位經濟的命脈究竟暴露在什麼樣的風險之下，目前的備援能力距離真正的需求還有多遠，以及接下來打算如何填補這個缺口。斷網的經濟代價，數字怵目驚心。真正的韌性，不應只是在演習中存在，而是要讓社會在最壞的情境下，仍有能力撐住，繼續運作。