聯合報黑白集／居住正義夢醒時分

賴清德總統的社宅政策大轉彎，13萬戶數的政見跳票，連帶興建預算縮水，中央連地方政府自建社宅補助也喊卡。聯合報系資料照

賴清德總統在競選時開出八年興建十三萬戶社宅的支票，最近下修為三萬戶，大降近八成，遭民團抨擊「一戶未蓋先跳票」；中央還砍地方社宅補助，引發「中央躺平，也逼地方躺平」之譏。除社宅數量縮水，中央「百萬戶租屋家庭支持計畫」裡的租金補貼與包租代管也狀況連連，賴政府的居住正義已如風中殘燭。

賴政府十三萬戶社宅政策，上任以來，進度嚴重落後，先下修至四萬戶，政院最新的租屋家庭支持計畫草案再降至三萬戶；其中二點五萬戶卻是延續前總統蔡英文任內的既有規畫，剩下五千戶還可用租金補貼及包租代管「互補替代」。換言之，這五千戶還不一定會蓋。這種不負責任的做法，真應了那句「選前山盟海誓，選後只剩歹勢」。

不僅如此，就連中央補助地方興建社宅的經費也將在二○二八年全喊停，進度超前的桃園今年更已被砍兩成補助款，讓積極配合中央政策的地方政府形同被處罰。這種「自己蓋不了，讓地方也蓋不了」的做法，對得起年輕人嗎？

不只社宅興建夢碎，賴政府先前一再擴大租金補貼規模，好替百萬戶租屋家庭計畫灌水，卻又因財務負擔大增，要求地方幫忙分攤，近期包租代管龍頭兆基屋管也發生財務危機。賴清德選前營造出的居住正義美夢，任期才過半，卻已到了「夢醒時分」。