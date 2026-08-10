經濟日報社論／AI閉環投資 客戶埋單才能成功

近期熱議的AI是否有泡沫疑慮，源自於重量級科技公司變本加厲的AI投資被質疑為循環性資金安排，其中又以輝達最受爭議。輝達投資AI公司、協助客戶籌資，最近甚至親自承租資料中心；客戶取得資金後，又回頭採購輝達晶片，形成資金在產業鏈內打轉的閉環。有人擔心需求被膨風了，但真正該問的是：AI業者最後能不能靠企業、政府和消費者付費，把投入的錢賺回來。

每當疑慮升高，AI泡沫論再起，輝達、新雲端公司，以及同樣透過投資與籌資擴張AI生態系的亞馬遜、Meta等科技巨人，都常因這些風吹草動影響股價。

輝達儼然已從晶片供應商，轉身成為AI生態系的「民間央行」：雖然不能創造貨幣，卻開始運用本身的資產負債表提供信用、承接風險，並替客戶打開籌資管道。除了投資OpenAI和CoreWeave，日前據傳還洽談為OpenAI提供2,500億美元融資擔保，另可能安排3,500億美元晶片採購融資。輝達也簽下德州大型資料中心的長期租約，讓開發商Hut 8得以較低成本發債。

輝達執行長黃仁勳已表示，把這些交易形容為循環性安排十分荒謬，因為輝達提供的資金只占業者整體需求的一小部分，相關投資也能擴大AI生態系並創造回報。這套說法並非沒有道理，當前AI建設的瓶頸，已不只是GPU、電力和散熱，還有一個根本問題：誰有能力為如此龐大的建設花錢。AI工廠若要成為下一代企業基礎設施，輝達自然不會只等客戶有錢下單，而會設法降低建置與籌資門檻。

微軟和亞馬遜近日財報已透露市場真正關心的端倪。微軟Azure營收成長43%，商用合約積壓金額達6,780億美元；亞馬遜AWS營收成長37%，合約積壓達4,960億美元。這些合約並非全都來自AI服務，卻至少顯示兩家公司龐大的資料中心投資，已有相當規模的雲端需求支撐。

現金流量更能說明問題。微軟自由現金流量雖年減23%，仍高於市場預期；亞馬遜過去12個月自由現金流量轉為負76億美元，全年資本支出則調高至2,200億美元，股價卻依然上漲。市場未必害怕科技巨人繼續燒錢，更在意的是，這些錢蓋出的資料中心和算力，有沒有客戶、有沒有合約，最後能不能真正賺到錢。

債市傳達的訊號亦然。投資人近日要求更高殖利率，才願意持有科技巨人的長天期債券，反映市場開始重新計算AI支出的資金成本和回收風險。但亞馬遜財報公布後，2056年到期債券相較美債的利差，從1.23個百分點縮小至1.1個百分點，Meta、Alphabet和甲骨文債券也同步走強。債市並未一概否定AI建設，而是根據各公司的現金流、償債能力和投資回收前景，給予不同的風險價格。

因此，判斷AI榮景是不是循環性資金形成的泡沫，關鍵在於最後由誰付錢。假設輝達提供信用支持，協助雲端業者完成資料中心建設，業者再把算力賣給銀行、製藥公司、製造商和政府，就代表AI建設已能靠真正的客戶需求帶來收入。這和銀行貸款興建電廠、高速公路或電信網路，本質上並無不同：先以融資完成建設，再靠營運收入償還投入的資金。

但AI資料中心和傳統基礎建設仍有一個關鍵差異：GPU更迭快速，既有設備可能在債務尚未清償前便失去競爭力。業者不只要找到客戶，還必須在設備過時之前，創造足以負擔營運、利息和折舊的收入。

相反地，若新創公司無法靠客戶收入支付晶片和雲端費用，只能仰賴下一輪募資繼續採購，就代表這套商業模式仍靠投資人的錢支撐。微軟和亞馬遜因所投資的AI公司估值上升而進帳的帳面獲利，也並非本業收入，尚未轉化為現金。

循環融資AI建設的成敗押在一個尚待驗證的前提上：真正客戶的收入，能否在設備過時和債務到期前，接替投資人的資金。AI泡沫真正的風險，不在資金繞了幾圈，而在繞到最後仍找不到足夠的真正客戶，或者等到客戶願意埋單時，昂貴的設備早已過時。