經濟日報社論／觀光逆差背後的競爭力危機

觀光逆差背後的競爭力危機。 記者季相儒／攝影

台灣上半年出國旅客高達1,065.4萬人次，較去年成長16.6%；而入境旅客只有429.4萬人次，較去年成長僅2.3%，觀光逆差高達636萬人次。若要達成行政院長卓榮泰喊出入境旅客年度1,000萬人的目標，下半年還要有570萬人來台。這個目標，除非有特殊的機緣，恐難達標。

以全球有30到40個國家入境旅客達到千萬人次來看，台灣的表現的確難以令人滿意。特別是台灣擁有一些世界級的景觀、傲視全球的故宮文化藝術、難以匹敵的美食小吃、令人難忘的人情味，如果落後法國、西班牙、中國大陸、義大利、美國等旅遊大國還可以理解，但居然還落後泰國、馬來西亞、越南、印尼等東南亞國家，而且差距日漸拉大，就值得我們探究，到底是什麼原因，讓台灣的國際旅遊事業停滯不前，淪為逆差大國的窘境。

一般國人都會將入境觀光旅客停滯的原因，歸咎於政府沒有搞好兩岸關係，甚至和對岸相互卡關，導致陸客幾乎完全消失，少了一年數百萬人的挹注，這的確是一個原因，但即使台灣有幾百萬陸客助陣，還是落後上述東南亞諸國。例如，在2010年，台灣和越南的入境旅客人次都突破500萬人，台灣557萬人次還高於越南的505萬達50萬之多。可是到2025年，越南已有2,120萬人次，台灣只有857萬人次，台灣雖也有成長，總量卻已不到越南一半。

有人可能認為，越南經濟成長的速度很快，但台灣經濟成長也絕對不慢；真正的關鍵，是我們政府並非真正重視觀光，而民間相關企業也經常未能掌握吸引遊客的訣竅，創造來台旅遊的高度誘因，才導致入境旅客成長遲滯的狀態。

何以說政府沒有足夠重視呢？理論上，政府應提供資源強化旅遊的基礎設施和提供相關資訊，包括國際廣告、提供資訊和往返景點的便利交通。但是，除了台北市有方便的捷運和公車，可容易到達各著名景點外，其他縣市的景點交通幾乎都是個大問題。此外，國外城市的交通節點多有旅遊服務中心，方便外地觀光客尋找旅遊相關資訊，但在台灣極其少見，入境旅客除非事先準備，否則難以即時獲得資訊。國外著名酒店經常有固定班次的接駁車往返酒店和景點，在台灣相對少見，地方政府也少著墨於此，讓台北市以外要接觸景點的困難度提高許多。

但最重要的是，必須有推陳出新的景點，為國際旅客創造來訪誘因。這十年甚至20年來，台灣根本沒什麼像樣的新景點出現，來吸引國際人士的眼光。對照越南近年來的觀光建設：北越的番西邦傳奇纜車、芒華登山列車，中越的黃金佛手橋、巴拿山太陽世界主題樂園、巴拿山全球最長纜車，南越地中海日落小鎮、香島跨海纜車、富國大世界，每一樣建設都是國際水準，自然可以吸引源源不斷的旅客入境。台灣若民間投資意願不高，政府可提供租稅獎勵或直接投入，才會有新賣點。

旅遊業者的增值創意非常重要，國際間許多酒店都會提供附加活動或免費飲料和消夜，甚至以接駁車接送住宿者到附近私家景點，提升旅客的投宿價值，旅客因感受良好經常成為常客，但台灣精於此道的酒店其實很少。服務創意極為重要，例如，越南惠安迦南島的椰子船，船伕除划船帶旅客欣賞水道和椰林外，還會表演高超的椰子船旋轉技巧、教旅客垂釣岸邊小螃蟹、表演傳統的撒網捕魚，甚至在水潭中船板上設置卡拉OK，鼓勵旅客上去合唱。豐富的搭船內容讓旅客印象深刻，回國後自然會推薦親友，不像台灣一般划船的服務都非常單調且沉悶。

了解台灣的旅遊弱點，政府要對症下藥，擬訂計畫逐步改善，方可脫離困境、迎頭趕上。