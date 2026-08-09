聯合報黑白集／教師處境與特教困境

教育部力推的「普特融合教育」，卻屢傳特教生攻擊老師、同學事件。聯合報系資料照

某國中特教新生參加暑期輔導營隊，在課堂任意走動，老師提醒回座，學生卻情緒失控，折斷掃把攻擊，致老師右眼、臉部重創，引起社會震驚，不但惡化教師處境，也凸顯特教困境。

曾經，尊師重道是台灣足以向全球誇耀的風景線；如今卻已「師不聊生」，缺師潮一年大過一年。除了待遇，更大的問題在於老師動輒遭申訴、挨告，甚至頻遭學生攻擊受傷；教師職業風險升高，尊嚴伊於胡底，徹底淪為弱勢，遑論保障更少的代理老師。

至於身心障礙特教生，因其身體、智能或情緒異於常人，台灣早在四十多年前即已制訂《特殊教育法》，明文保障其接受適性及融合教育的權利；政府也鼓勵家長盡早帶孩子鑑定、提報，並訂有相應的配套。

但教育部力推的「普特融合教育」，卻屢傳特教生攻擊老師、同學事件，並影響全班受教權益；監察院也曾提出調查報告要求正視問題。而這起事件讓人不解的是，為何在國中小銜接的關鍵階段，竟是由代理老師身處火線單獨面對有攻擊紀錄的特教生？

顯然，在美好政策背後，承接特教生的心輔教育網絡實難掩破口。普特融合，輔助人力與資源卻未到位，轉銜與處理機制也有空窗，等於把責任丟給第一線教師承擔，最後造成老師、特教生及全班學生三輸；這是政府最不負責任的作法。