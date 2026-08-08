聯合報黑白集／小英示範，清德沒在看

賴清德（中）日前到台中召開民進黨行動中常會，痛批台中是食安破口。 聯合報系資料照

賴清德到台中召開民進黨行動中常會，痛批台中是食安破口，市長施政滿意度只排中部倒數第二。賴清德這番發言明顯失格，他忘了身為總統應超乎黨派，也忘了中央「蓋牌」毒油事件至今還擾攘不休。台中市府隨即反擊，盧秀燕的滿意度是六成七，賴清德的滿意度是四成四；「低分笑高分」，到底在笑什麼？

對於賴清德的執政高度與人格氣度，外界的失望已不止三番五次了。要論治國器識和處世情味，蔡英文就遠遠比他圓熟大器。

蔡英文日前親征台東，不僅成功勸退劉櫂豪，還說服他出任陳瑩的競選總幹事，自己則出任主委。不僅如此，小英還出席縣府主辦的「台東博覽會」，由饒慶鈴幫她導覽，然後幾位朝野政治人物同坐一桌，共同品嘗當地特產紅烏龍茶。這場景，比起賴清德在台中的咬牙切齒、殺氣騰騰，真是讓人賞心悅目多了！

最大的不同是，蔡英文不僅擺平了民進黨的內鬥，還展現了朝野和解的柔軟身段。她說，好的政治是「彼此接力」，中央與地方、不同黨派間共同讓台東走向更好。遺憾的是，小英示範的和解善意，賴清德完全沒聽見；第二天，他照樣在台中上演他齜牙咧嘴的開罵戲。

人的性格決定他的高度。不認輸、也不認錯的賴清德，打不開「四成總統」的格局，因為他心中被「自我」塞滿。