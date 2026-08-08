經濟日報社論／把矽盾化為對美談判籌碼

川普政府宣布，根據301強迫勞動調查，台灣關稅10%不疊加；8月，我們仍需關注301調查產能過剩，以及232半導體國安調查。 路透

川普政府宣布，根據301強迫勞動調查，台灣關稅10%不疊加；8月，我們仍需關注301調查產能過剩，以及232半導體國安調查。

根據美國官方統計，今年上半年台灣對美國的出超1,063億美元，比去年同期增加104%，是世界各國對美出超的第二名，比去年的第四名提升；第4季為資通訊產品旺季，依此趨勢，台灣今年對美國的貿易順差，會突破2,000億美元，也可能是全球國家中對美出超第一名。

數字亮麗，台灣卻擔憂，美國接下來還會對台灣加徵什麼樣的關稅？

依台灣財政部統計，今年上半年台灣對美出口會有巨額順差，主要是電子資訊產品輸美，量價俱增。從結構上看， 85%是AI伺服器和半導體及供應鏈。其中絕對的獨特性、極難被取代的（如先進製程晶片、先進封裝供應鏈）占45%，美國對台灣高度依賴、短期替換成本極高的產品（高階AI伺服器組裝與關鍵系統元件）占35%。也就是，台灣的半導體及供應鏈核心產品，在美國AI發展扮演極重要的角色。這也是台灣的矽盾，有這樣的科技實力，台灣在對美談判上，握有強力的硬籌碼。

台灣對美出超金額龐大，不能只從數字上解讀，要從輸美產品內涵來分析。這麼多的AI半導體及供應鏈銷往美國，是成就美國AI產業生態鏈的完整性，讓美國在全球AI科技上，仍強居世界第一，而AI產業所帶動的經濟成長，更是全美民眾共享；因AI的快速發展，帶動的先進發明，更造福人類。

川普多次厲聲威嚇台灣半導體及供應鏈到美設廠，台灣配合度高，早在川普要求之前，台積電（2330）率供應鏈到美大力投資設廠，更在台美貿易協定中允諾投資美國5,000億美元，黃仁勳也說「美國政府沒有必要用槍指著台灣的頭」。台商赴美開辦新廠，因客戶及市場都在美國，和美國結合成重要的戰略合作，台灣拯救了美國半導體和科技業，是美國的核心夥伴。

川普說「台灣占美國很大的便宜」，他極端的商人性格，談判一向以現實實力為基礎。台美談判，台灣一味強調和美國是價值觀相同的民主同盟，唯美是從，坐上談判桌，自是居於下風。

川普政府是強勢的現實主義者，看台灣卑躬屈膝，他更是軟土深掘，柿子專挑軟的吃。

台灣必須展現無可取代的半導體及供應鏈硬實力，敢於打出手中的籌碼，才能獲得美國的尊重，並換取安全保障。

我們要自信，川普政府經濟和科技霸權對台灣AI半導體產業極度依賴，美國如果失去台灣的先進晶片供應，科技和經濟將遭受沉重打擊，所以我們可以將矽盾化為談判的工具。

川普是政經談判高手，台灣只有將自己的硬籌碼整合起來，才能贏得川普政府的尊敬，取得好的談判結果。我們與其抱怨川普多次說「台灣偷走了美國的晶片」，是不實之詞，可解讀為，美國承認對台灣技術的絕對依賴，更是台灣展現硬籌碼的機會。全球科技鏈與美國AI霸權，極度依賴台海的航運安全，和台灣本島的科技產品產能，如果台灣安全受到威脅，全球供應鏈即刻中斷，這是美國經濟無法承受之重。

我們不是和美國對立，而是要提醒政府，在面對交易型的美國政府，尊嚴建立在對等的實力和籌碼上，台灣擁有半導體優勢和戰略要衝的影響力，要讓美方明確意識到「保護台灣即是保護美國核心利益」。

抓住美國的需求，集中我們的硬實力，對美據理說明、據理力爭，說明台美是命運共同體，才能贏得美國的敬重與信賴；相信在接下來的產能過剩、232半導體調查，可為台灣爭得最好待遇，確保台灣在川普賽局中的自身權益。