經濟日報社論／美日聯防救日圓 更是救美債

美日聯防救日圓，更是救美債。圖為7月31日檔案照。 路透

日圓市場近期投機資金充斥。日圓在5月初日本政府介入後一度升值到1美元兌155日圓，但隨著空單賭金增加，日圓持續走貶。根據美國期貨市場持倉數據，投機資金的日圓淨空單，8月初是5月上旬的2.6倍以上，為2025年以來最多。7月底美日政府突然聯合出手整治投機資金，三個交易日內，日圓從163再度升回155。

與5月初日本介入日圓市場相比， 7月底、8月初的介入，最大的特色是美日政府合作。美國向來批評他國操縱外匯市場，美財政部一年公布兩次匯率操縱國觀察名單，用來箝制他國放貶貨幣造成對美貿易赤字擴大。

在此背景下，美國不輕易介入外匯市場。上次美日合作進場干預日圓，是15年前的2011年東日本大地震後，美日合作讓日圓走貶。美日合作讓日圓升值，則是28年前，1998年東南亞金融風暴後的危機處理。

8月初，國際金融市場並無颱風等級的危機，為何美國會突然幫助日本拉抬日圓。事實上，日經新聞報導今年1月美國就準備進場干預。1月高市首相突然宣布解散眾議院進行大選，該次大選幾乎所有政黨都提出消費稅減稅的政見，差異只在於範圍與效期，但是沒有政黨能提出讓金融界安心的替代財源方案。其結果就是國會解散後，國債利率迅速爬升，日圓急貶。

當時日本40年國債利率首度超過4%，就金融理論而言，日國債利率上升，應該有助於日圓升值，但是當時日圓貶勢持續。這讓美國財政部長貝森特警覺到，日圓與日債價格如果繼續走低，會提高日債高利率的投資甜頭，讓全球資金從美債轉向日債。當救日圓=救日債=救美債被劃上等號後，貝森特在1月非常罕見地，透過紐約聯邦準備銀行進行匯率干預前的「匯率檢查」。這一招震撼外匯市場，五天之內日圓兌美元升值5日圓以上，貝森特也就免於直接進場干預。

與1月相比，7月底的日圓更讓美國財政部擔憂。首先7月初日圓跌破1美元兌換162日圓，是近40年來的日圓新低點。到了7月底徘徊在163與164之間，期貨市場做空日圓大軍蠢蠢欲動。再者，1月高市首相解散眾議院後，自民黨選出單獨過三分之二席次的空前好成績，高市主張的兩年減免食品消費稅的政策著實進行，但鉅額財源從何而來，持續讓市場擔心。

另一方面，因為美伊戰爭而起的通膨隱憂持續增加，華爾街多數認為今年內聯準會有一次的升息。若今年9月或10月聯準會決議升息1碼，而日本央行的決策會議沒有升息，則美日之間的利差將會擴大，加速日圓的貶值。

因此在7月底的關鍵時刻，當聯準會決定維持利率不動，美日利差暫時不變，日本與美國政府先後在東京與紐約市場，進場拋售美元或歐元買進日圓。日本財務省三村財務官說這是美日通貨同盟的完成。

對於做空日圓的投機資金來說，這波弱勢日圓的盡頭，約1美元兌換163日圓，形成難以挑戰的天險。因為163不只是日本財務省的防線，也是美國財政部長貝森特的防線。川普第二任總統任期以來，華爾街的共識是不要和貝森特作對。貝森特出身避險基金，因做空英鎊與日圓成功而累積大量財富與名聲，華爾街的投機資金自然有所忌憚。

日本政府因為美國的協助，算是建立穩固的日圓防線，但也要付出代價。貝森特向來認為日銀升息過慢，是日圓走弱的主因，因此既然日本需要貝森特相助才能阻貶日圓，貝森特對日銀早日升息的意見，日本政府恐怕也必須吞下去。

美日聯合介入日圓市場後，投機資金是否會放棄做空日圓，則有待觀察，因為此刻的日圓價格到163，是有獲利空間的。8月底日本明年度中央各省預算草案將會出爐，高市政權的積極財政恐怕會再度驚嚇金融市場一次，是做空日圓賭金的機會。再者，9月聯準會若是升息而日銀沒升息，日圓空軍恐有獲利空間。今年日圓投機資金與美日政府的對決，恐怕會從夏天一路戰到秋天，台灣產業界與投資者須小心。