聯合報社論／賴清德的觀光軍令狀，早被國人腳步踩破

賴清德總統下達觀光軍令狀，要求2030年達成千萬人次國際旅客來台、觀光產值破兆的目標。圖為桃機入境的旅客。聯合報資料照

疫後全球觀光持續復甦。賴總統日前下達觀光軍令狀，要求二○三○年達成千萬人次國際旅客來台、觀光產值破兆的目標。諷刺的是，最近公布的去年觀光統計卻成了其逆向指標：國人出國比來台旅客高出一千萬人次，出國總支出也首次破兆元大關，台灣觀光逆差超過七千億元。國人絡繹出國的觀光腳步，已直接踩破賴清德的觀光軍令狀。

賴清德下了二○三○觀光軍令狀，行政院長卓榮泰也立馬接旨宣達，要求交通部「務必達到千萬人次」。賴、卓兩人接連的嚴肅宣示，以及貌似雄遠豪壯的觀光軍令狀，讓人看得忍俊不禁，卻又笑不出來。

台灣在二○一五年就已首度迎來第一千萬名國際旅客，榮景維持五年；到二○一九年疫前高峰時，觀光產值更已接近兆元。賴清德的軍令狀，卻是希望力拚到四年後達成十一年前及七年前的過去水準；這種「壯志」，令人瞠目結舌。儘管去年亞太國家入境旅客數，成長普遍都比二○一九年低；但台灣的復甦，卻落後亞太平均水準甚遠。以此看，賴清德的二○三○願望清單，恐怕要很拚才行。

攤開一年半來的觀光數據，去年來台旅客八五七萬人次，國人出國則達一八九四萬人次，出入境觀光逆差高達一○三七萬人次。相較二○一九年來台旅客總數一一八六萬人次，減少三二九萬人次，降幅廿七・七％；而觀光逆差卻從二○一九年的五二四萬人次，迅速翻倍。今年上半年來台旅客有四二九萬人次，出國人數卻高達一○六五萬人次，觀光逆差已達六三六萬人次，擴大趨勢非常明顯。

影響所及，去年國人出國旅遊總支出達一兆又四七四億元，較前年增加一一一六億元，增幅近十二％，且高於疫前水準。而來台旅客觀光總支出為一一○億美元，較前年增加十％，卻比疫情前減少廿三％。相形之下，國人出國消費總金額逾兆，是外國旅客來台消費總支出的三倍以上，造就了七千億元的觀光逆差。

雖然觀光署從匯差、地緣政治、中東戰事到航空燃油成本，極力解釋觀光逆差的原因，強調此非台灣特有現象，並且帶動國內航運發展，活絡機場服務、旅行社、金融保險及零售等周邊產業，為經濟帶來實質效益。但這不能否認觀光外匯流出、影響本土觀光產業收入與就業機會減少等事實，同時也反映了國內觀光產業競爭力不足與復甦緩慢等問題。

其實，年年面對千萬來台國際旅客目標跳票的尷尬，觀光署很識相地改以「質優於量」的原則，鋪好下台階；下調來台旅客人次，轉而追求旅客停留天數、消費金額與產值提升等目標。但近年來台人數大幅增加的新南向國家旅客，旅遊規畫比較即興、停留時間短，消費貢獻相對有限，相關政策似乎還依違搖擺於拚「量」或拚「質」之間；而夜市仍居國際旅客到訪景點之首，旅遊內容也待深化。強化觀光競爭力與客源結構多元化，是重要關鍵；更別說，兩岸旅遊是一個嚴重失落的觀光黑洞，賴政府完全裝作視而不見。

賴清德能否為台灣招來千萬人次旅客，猶未可知，但國人出國已經比來台旅客多出千萬人次，卻是鐵錚錚的事實。賴清德光下令並沒有用，重要的是他要能指出務實可行的路徑，如何為台灣帶來兆元產值，否則一切都只是幻想。尤其，賴清德把他的觀光大夢達成目標時間，設定在他任期結束之後的兩年，這會不會太輕巧閃避了呢？

蔡英文曾說「二○二四年後不是我的事」；難道賴清德也要說「二○三○年後不是我的事」？