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聯合報黑白集／又說「沒人逼你」

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/跨境網購' rel='跨境網購' data-rel='/2/259250' class='tag'><strong>跨境網購</strong></a>通關系統「<a href='/search/tagging/2/EZ WAY' rel='EZ WAY' data-rel='/2/259248' class='tag'><strong>EZ WAY</strong></a>易利委」承擔如財金公司或證交所般的「國家級」財金基礎建設，卻獨缺一紙政府合約。 記者陳柏亨／攝影
跨境網購通關系統「EZ WAY易利委」承擔如財金公司或證交所般的「國家級」財金基礎建設，卻獨缺一紙政府合約。 記者陳柏亨／攝影

綠委踢爆，跨境網購實名認證App 「EZ WAY」（易利委），是由民營的關貿公司運營，引爆民眾對個資安全疑慮。關務署加碼自爆，稱政府與關貿公司並未簽訂委任合約，是業者自行建置，「沒有強制民眾使用」。明明財政部去年就預告，今年三月須用EZ WAY委任報關，才能進口貨物。網民譏，「沒人逼你」成了政府甩鍋利器嗎？

關務署說，民眾仍可自由選擇報關業者。實際上，從跨國物流到本土電商代購，都要求消費者用EZ WAY；「沒人逼你」，實則「由不得你」。財政部讓關貿公司寡占市場，政府打包人民個資綁定民營公司，卻不承擔監理義務，這也配叫數位政府？

已有七五九萬人註冊使用EZ WAY，是全國最完整且即時的個資與消費資料庫，商業及國安價值難以衡量。財政部是關貿最大股東，一旦有資安事件或被盜用做大數據分析，官股卻能一推了之，讓消費者自己承擔風險。

EZ WAY承擔如財金公司或證交所般的「國家級」財金基礎建設，卻獨缺一紙政府合約，極不合理。這種設計影響人民權益，是「便官」，還是「便派系民股」，需要國會繼續挖掘真相。

賴政府最大問題，就是官位小大通吃，但政務不分輕重外包，連公權力應擔負的責任都一併拋棄。後門洞開，不知妙用何在？

社論 黑白集 EZ WAY 關務署 跨境網購 資安 關貿 代購

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毒油案又有新發展。台糖五月即驗出中聯油脂苯駢芘超標七倍，卻未通報，導致國人多喝了兩個月毒油。對此，台糖辯稱它採購的是中聯的粗膠原油，是無法直接供人食用的「半成品原料」，依食安法並「無通報義務」。衛福部長石崇良支持台糖說法，並稱許這是對食安「最好的示範」；經濟部長龔明鑫也大讚台糖是用高標準自我檢驗的「乖寶寶」，並非問題油的通報義務人。

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