經濟日報社論／台股鬆綁關禁閉 改革才剛開始

台股示意圖。聯合報系資料照

最近台股氣氛格外不平靜。股價經歷連日震盪，多檔個股出現大幅回檔，而投資人最感到委屈的，並非帳面上的虧損，而是「想賣卻賣不掉」的無力感。由於被列為處置股後交易方式大幅改變，許多投資人在流動性驟降、買單枯竭的情況下，即便想要停損或面臨斷頭，也會陷入賣單難以成交的窘境，引發惡性循環。這樣的困境，終於逼出了一場遲來已久的制度變革。

臺灣證券交易所在8月3日宣布修正有價證券「注意交易資訊」及「處置股票」相關規定，自2026年8月10日起正式實施，包括縮短處置期間、加快撮合作業頻率，以及調整股價異常波動的公布標準。三大調整方向看似技術性修正，背後卻觸及一個更根本的問題，一套30年前設計的市場管理機制，是否仍然適合今日台灣的資本市場？

這套「注意暨處置制度」自1995年建立以來，初衷是在個股出現異常價量波動時，透過限制交易方式達到冷卻效果，提醒投資人謹慎評估風險。立意固然良善，但問題在於當年的台灣股市無論在規模、結構或參與者特性上，都與今日大相逕庭。難怪有立委批評舊制已成為台股的「流動性殺手」，主張將自主停損的權利還給投資人。

例如台積電這樣一家市值逾數十兆元、本業穩健、全球機構法人重度持有的龍頭企業，在近年間竟累計七次被列為注意股。問題不在台積電的股票「異常」，而在現行規定沒有考量股價絕對水準。依舊制，「六個營業日收盤價起迄價差達100元」即觸及注意標準，但對一檔動輒兩千元以上的高價股而言，百元波動根本很正常。規則的食古不化，造成了本不該有的管制干預。

此次新制的「台積電條款」，正是針對這個問題的直接回應。收盤價超過1,000元的個股，六個營業日價差須達300元以上才適用注意股規定；股價突破2,000元後，每增加1,000元為一個級距，標準也相應提高。這樣的分級設計，讓管制強度與股票實際波動的合理性比例相符，避免優質指標股在正常交易中反覆踩線，擾亂市場秩序認知。

處置期間的縮短，同樣是回應現實的必要調整。首次及第二次以上遭列為處置股票者，處置期間由原本的十個營業日縮短為五個營業日；若計算期間內同時因當沖交易占比過高而被列入注意交易資訊，處置期間也由原本的12個營業日縮短為七個營業日。這個改變的意義不只是天數的縮減，更是認知上的轉變。

市場的自我修復能力比監管者過去預設的更強，長達十天甚至12天的限制，在許多情況下不是在保護投資人，反而是在懲罰投資人。

此次改革也有尚未碰觸的核心命題，像美國、日本、韓國等成熟資本市場，並未採行台灣長達十多天的處置分盤交易制度，而是以盤中短暫暫停交易的熔斷機制作為市場冷卻措施。證交所對此明確表示，由於台股漲跌幅限制僅為百分之十，且有盤中價格穩定措施，現階段不考慮引進熔斷機制。這個說法有其邏輯，但也不應就此畫下句點。

台灣資本市場的國際化腳步並未停歇，法人占比持續提升，當市場的參與結構日趨成熟，相關監理框架也應持續與時俱進，而非以「不需要」作為長期定論。

更值得深思的問題是，制度的設計邏輯是否過時。現行處置制度以「漲跌幅度」和「成交量變化」作為觸發指標，在設計上預訂了「異常波動等於投機炒作」的假設。但在今日市場中，一家公司公布重大利多、業績大幅超越預期，股價短期急漲完全符合基本面，卻可能觸及同樣的指標而被列為注意或處置。如果制度無法區分「合理波動」與「投機炒作」，那麼管制本身就可能成為市場扭曲的來源，而非解方。

這次證交所同步建立每半年定期檢視機制，是值得肯定的制度設計。市場是動態的，監管框架若缺乏自我更新的機制，就難以避免脫節。但「定期檢視」能否真正發揮效果，取決於主管機關是否有足夠的意願來聆聽市場，以及能否在業界與投資人之間建立更透明的溝通管道。

台股近年來規模與股民持續擴大，已成為全球重要資本市場之一，此次新制的上路，希望不是終點，而是未來更符合國際資本市場制度的改革起點。