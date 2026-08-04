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聯合報黑白集／台糖是「蓋牌」共犯
台中地院揭露，早在今年五月，台糖就發現中聯油品苯駢芘超標七倍；但台糖只拒收原料，未通報主管機關。台糖辯稱，自己並非食安法「通報義務人」；而衛福部竟也附和此說。對照吹哨者南僑遭到重罰，待遇有如天壤之別。
台糖稱，根據食安法，發現有危害必須通報的是「產品」，而非「原料」；這次驗出超標的是中聯代工的「粗油」，台糖第一時間告知廠商，因此無責。但食安法第七條明定，送驗產品包括原材料及半成品，若發現有危害之虞，即須通報主管機關。台糖只拒收，分明想「私了」。
再說，台糖是國營事業，豈可不顧社會責任？驗出原料超標七倍，若只是拒收，等於坐視不合格原料流入市面，造成社會危害。蘇丹紅事件時，行政院曾宣示，食品業者若發現原料異常，即應主動通報。台糖不作為，衛福部居然還為它辯白，也夠顢頇了！試問，如果驗出其他毒性更強、危害更大的毒物，台糖也只是「拒收」就行了嗎？
賴政府急著開罰南僑，對台糖卻網開一面，說穿了，就是顏面掛不住。原因在，開罰南僑，是為了給藍營縣市長下馬威；而若開罰台糖，就顯得綠營執政的高雄失職了。也因此，從衛福部、經濟部到高雄市政府，都極力為台糖護航。可見，面對政治，賴政府所有食安宣示，都只是虛晃一招。
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