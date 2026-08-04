經濟日報社論／四貸同堂凸顯信用監理缺口

金管會雖尚未允許發行類似的極端槓桿產品，但在金融與股市圈中，「四貸同堂」現象成為令人擔憂的話題。 聯合報系資料照

韓國金融委員會（FSC）最近對股市推動一系列去槓桿化的政策，源起散戶狂熱投資單一股票槓桿與反向ETF（例如連結三星電子、SK海力士的兩倍正反向產品），加劇股市震盪，引發股災。在台灣，金管會雖尚未允許發行類似的極端槓桿產品，但在金融與股市圈中，「四貸同堂」現象成為令人擔憂的話題。

簡單來說，「四貸同堂」是指投資人為了快速籌措資金、開滿槓桿投入股市，同時掛載了四種不同的貸款來源：1.房屋貸款（增貸）：將名下不動產進行二次增貸或借出理財周轉金（利率相對低、額度高）。2.信用貸款：憑個人薪資與信用向銀行申請無擔保信用貸款。3.汽車貸款（消費貸）：將車輛作為抵押品貸款，或利用消費貸款。4.股票融資（或質押）：將買入的股票再次質押（質押借款）或開立融資戶，實施「槓桿再放大」。亦即，「四貸同堂」的核心運作機制，即是透過「房產套現→申辦信貸與車貸→購買股票→股票質押或融資」的多層疊加模式，本質上屬於極端的高槓桿操作。這種「借錢炒股」的風氣，在市場不同階段會帶來截然相反的巨大效應。

在股市多頭時期，散戶透過貸款源源不絕注入資金，推升大盤與熱門個股的成交量與股價。當散戶短時間內見到「借低利套高利」的利差（如借2%~3%信貸去買6%~8%的個股），會誘使更多人效仿，進一步拉高整體市場估值並助長投機交易。然而，在股市空頭與拉回時期，一旦市場發生大幅修正，融資與質押的股票將率先觸及維持率不足的問題。

若投資人無法補繳保證金，將面臨證券商強制平倉（斷頭）賣出，進一步引發「多殺多」連鎖效應。更嚴重的是，投資人的現金流已全數被每月的「四種貸款本息」吃掉，若股市暴跌導致「四貸同堂」者財務崩潰，不僅股票會被平倉，甚至會進一步波及不動產（房貸繳不出導致法拍），並為銀行體系帶來呆帳風險。若等到危機爆發才處理，往往為時已晚。

目前，中央銀行與金管會等主管機關已公開對「四貸同堂」現象提出警訊，密切監控銀行資金（如房貸周轉金、信貸）是否違規流入股市，並要求金融機構嚴格審查資金用途。

同時，若槓桿過高的狀況持續擴大，主管機關不排除祭出更嚴格的信用管制或限貸令，以防止散戶高槓桿爆發連鎖金融效應。然而，無論是信用管制或限貸令，都僅能控管「四貸同堂」中的前三項信用擴張。

我們認為，主管機關必須同步全面連結掌握投資人在股市中的「第四貸」與前三貸的關聯數據，才能確實控管極端擴張的股市信用風險。目前台灣由聯徵中心掌握個人的信用狀況（包含四貸中的前三貸），但「第四貸」（股票融資融券）僅有台灣證券交易所與台北櫃買中心兩大交易平台能夠掌握。

由於資料庫與運作體系不同，聯徵中心平時無法取得個別投資人的融資融券資料（僅在投資人違約交割時，證交所與櫃買中心才會回報給聯徵中心註記）。

台灣股票兩大交易平台與聯徵中心的主管機關皆為金管會，金管會應發揮跨平台整合角色，協助兩大股票交易平台與聯徵中心進行資料串接，包括：1.全面掌握信用數據：事先完整掌握個別投資人的總體信用狀況與槓桿程度。2.實施差異化融資成數：依據投資人的整體信用風險給予不同的融資成數，而非一律統一給予六成（60%）融資。

我們認為唯有透過精準且全面的信用控管，才能有效降低個體投資風險與整體金融體系的系統性風險。國人與主管機關切勿忘記2005年下半年至2006年間「雙卡風暴」所帶來的深刻金融與社會教訓。