聯合報黑白集／黃偉哲的「佛地魔」

台南市長黃偉哲（右）批評台北市長蔣萬安，不要作為一個深偽科技的佛地魔。聯合報系資料照

毒油案延燒，高雄市長陳其邁怒斥中央食安政策搞死地方，獲得台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕肯定，甚至點名可接任閣揆；此時，台南市長黃偉哲突然北上播放蔣萬安的深偽音檔，格外耐人尋味。

「油不得你」創作者韋淳祐模擬的是賴清德總統聲音，蔣萬安則是台北市長，不論案發地、管轄權或當事人，都與台南市政府毫無直接關係；但只要牽涉賴總統，黃偉哲的管區似乎就無遠弗屆。

黃偉哲宣稱為了保護「台南長輩」，實際卻砲轟發起遊行、號召倒閣的蔣萬安，看起來更像是矯詔勤王，替賴總統出氣。食安風暴當前，民進黨不是試圖解決問題，而是設法解決提出問題的人。

反觀陳其邁則表示，不論偽造賴清德或蔣萬安聲音都不應該，支持檢方盡速偵辦、釐清真相。相較之下，黃偉哲火上澆油，反讓自己陷入深偽爭議；綠營黨公職只檢舉蔣萬安，卻一味護航黃偉哲。不禁令人質疑，模擬總統聲音若涉嫌違法，模擬市長聲音難道就是言論自由？若是執法雙標，司法如何讓人民信賴？

政局動盪，卓內閣風雨飄搖，黃偉哲變身「打蔣急先鋒」，項莊舞劍被解讀是在暗示層峰，南二都即將卸任的市長不只陳其邁，黃偉哲也可以力戰藍營諸侯。

黃偉哲看似「越界打怪」，心中的「佛地魔」，其實早已呼之欲出。