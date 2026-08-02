CPTPP加速擴員 台灣不能掉隊

近期跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）加速擴員，正為台灣帶來新的挑戰。

英國於2024年12月加入後，CPTPP並未停下腳步，反而加速推動擴員。今年輪值主席國越南將「擴大、深化、升級」列為年度重點。目前，烏拉圭入會工作小組已成立，印尼、菲律賓及阿拉伯聯合大公國也已啟動初步入會程序。英國完成入會，象徵第一波擴員告一段落；上述新申請案的推進，則代表CPTPP已正式邁入第二波擴員新階段。

這項變化的重要性，不只是新增幾個申請國，而是CPTPP的發展重心已由完成英國入會，轉向推動新一輪擴員與協定深化。未來各成員國的政策重心與談判能量，也將圍繞這兩項工作展開。

然而，在這波發展中，台灣的能見度卻逐漸下降。2021年台灣申請加入CPTPP後，國際社會普遍將台灣與中國大陸的申請案視為焦點；如今討論重心已逐漸轉向烏拉圭、印尼、菲律賓及阿拉伯聯合大公國等新申請國，甚至有意願申請的其他國家。近期CPTPP成員國發布的聲明及國際媒體報導，也鮮少再提及台灣。這不只是議程調整，更反映國際關注焦點已開始轉移。

許多人認為，台灣加入CPTPP最大的障礙仍是中國大陸。然而，中國大陸反對台灣加入的立場始終存在，並非新的變數；真正改變的是，CPTPP已開始第二波擴員，成員國談判重心正逐步轉向新的申請國。因此，台灣今天最大的挑戰，不只是中國大陸因素，而是如何在新一輪擴員中維持議程優先性。

真正值得擔心的，不是台灣的申請案尚未獲得處理，而是是否仍被CPTPP成員國視為優先推動的申請案。隨著CPTPP成員國將更多政治資源與談判能量投入新的申請國，台灣若缺乏持續的外交經營與政治動能，即使申請資格沒有改變，也可能因優先順序不斷後移，而逐漸失去談判契機。

全球經貿秩序快速重組，使CPTPP的戰略地位更加凸顯。今天的CPTPP，已不只是自由貿易協定，更是一高標準經貿規則的重要平台。對台灣而言，加入CPTPP已不只是降低關稅或擴大出口，更攸關制度接軌、參與區域治理及鞏固國際經貿戰略地位。

近年政府將經貿政策重心放在台美雙邊合作，使推動加入CPTPP的力道相對不足。然而，雙邊合作與多邊布局並非二選一，而應同步推進。深化台美合作固然重要，但美國並非CPTPP會員，再緊密的雙邊合作，也無法取代台灣參與亞太區域經濟整合的重要性。

另一方面，負責推動加入CPTPP的行政院經貿談判辦公室近來歷經內部霸凌管理爭議，更應儘速完成重整，恢復談判團隊的專業運作，避免內耗削弱整體經貿布局。

今年11月，越南將召開CPTPP第11屆執行委員會，新申請案勢必成為重要議題。雖然台灣短期內未必能取得重大突破，但會前這幾個月仍是重新凝聚CPTPP成員國支持、提升國際能見度的重要機會。政府應積極加強與成員國互動，深化雙邊經貿合作；並且結合政府及民間力量，凸顯台灣對CPTPP的戰略價值，讓台灣重新回到CPTPP成員國關注的焦點。

綜合而言，CPTPP已進入新的發展階段，台灣也必須調整推動策略。未來不只是持續符合高標準經貿規範，更要積極深化與會員國的合作，持續展現台灣對區域供應鏈安全、數位經濟及經貿治理的貢獻，才能在CPTPP新一輪擴員中維持能見度，並爭取實質推進的機會。

國際經貿談判沒有永遠保留的機會，只有不斷變化的議程與優先順序。真正的風險不是遭到拒絕，而是在等待中逐漸失去CPTPP成員國的關注。當其他申請國持續向前推進，台灣若仍停留原地，失去的將不只是加入CPTPP的機會，更可能失去參與下一階段亞太經貿秩序重組的戰略主動權。